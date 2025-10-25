Przychodnia Bracka Guido „Unia Bracka” Przychodnia Dzierżona Zabrze

Szukasz sprawdzonej opieki medycznej przy ulicy ks. Jana Dzierżona w Zabrzu? Przychodnia Bracka Guido to rozpoznawalna placówka podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, ceniona przez mieszkańców za szeroki zakres usług, wygodną lokalizację oraz przyjazną obsługę.
Przychodnia przy Dzierżona w Zabrzu – czym się wyróżnia
Przychodnia Bracka Guido to jedna z placówek Fundacji „Unia Bracka”, działająca w modelu wielospecjalistycznym. Na miejscu skorzystasz z podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny, pielęgniarka, położna), poradni medycyny pracy oraz wybranych poradni specjalistycznych. Dla pacjentów oznacza to kompleksową opiekę „pod jednym dachem” – od codziennych konsultacji POZ po badania i konsultacje ze specjalistami.
Zakres świadczeń i dostępne poradnie
W placówce działają m.in.:
-
POZ – lekarz rodzinny dla dorosłych i dzieci, pielęgniarka, położna.
-
Poradnie specjalistyczne (zgodnie z aktualną organizacją pracy i kontraktami): chirurgia ogólna, dermatologia, okulistyka, ortopedia, otorynolaryngologia (laryngolog), kardiologia, fizjoterapia/rehabilitacja.
-
Medycyna pracy – badania wstępne, okresowe, kontrolne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Aktualna oferta może ulegać zmianom (np. godziny pracy poszczególnych poradni), dlatego przed wizytą warto skontaktować się z rejestracją.
Godziny otwarcia i organizacja wizyt
Standardowe godziny pracy przychodni to poniedziałek–piątek: 7:00–18:00. Punkt pobrań zwykle działa rano (np. 7:00–9:00), a poradnia medycyny pracy w dni robocze w godzinach przedpołudniowych. Część poradni specjalistycznych przyjmuje w wybranych dniach i godzinach – najłatwiej potwierdzić dostępność telefonicznie.
Lokalizacja, dojazd i udogodnienia
Placówka mieści się przy ul. ks. Jana Dzierżona 11A w dzielnicy dobrze skomunikowanej z resztą miasta. Dojazd możliwy jest zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się punkty usługowe i osiedlowa infrastruktura, co ułatwia załatwienie kilku spraw „za jednym razem”. Pacjenci zwracają uwagę na schludne wnętrza i pomocny personel, co podnosi komfort wizyty.
Dlaczego „przychodnia Dzierżona Zabrze” jest dobrym wyborem
-
Kompleksowość: POZ + wybrane poradnie specjalistyczne w jednym miejscu.
-
Stałe godziny pracy w dni robocze, wygodny poranny punkt pobrań.
-
Doświadczenie sieci Fundacji „Unia Bracka” działającej na Śląsku od lat.
-
Pozytywne oceny pacjentów za życzliwość i profesjonalizm personelu.
Wskazówki dla pacjentów:
-
Rejestracja telefoniczna pozwala potwierdzić dostępność lekarza oraz przygotować wymagane skierowania/dokumenty.
-
Na wizytę w poradni specjalistycznej w ramach NFZ zwykle potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego.
-
Na badania laboratoryjne weź dokument tożsamości i skierowanie, przyjdź na czczo (chyba że lekarz zaleci inaczej).
-
Medycyna pracy: zabierz skierowanie od pracodawcy oraz dokumentację z poprzednich badań.
Pełne dane teleadresowe
Nazwa: Przychodnia Bracka Guido – Fundacja „Unia Bracka”
Adres: ul. ks. Jana Dzierżona 11A, 41-800 Zabrze
Telefon rejestracji: 32 707 67 00
E-mail (placówka): guido@uniabracka.pl
