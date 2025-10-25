Przychodnia Bracka Guido „Unia Bracka” Przychodnia Dzierżona Zabrze

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 10:44 pm• Ciekawostki

Szukasz sprawdzonej opieki medycznej przy ulicy ks. Jana Dzierżona w Zabrzu? Przychodnia Bracka Guido to rozpoznawalna placówka podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, ceniona przez mieszkańców za szeroki zakres usług, wygodną lokalizację oraz przyjazną obsługę.

Przychodnia przy Dzierżona w Zabrzu – czym się wyróżnia

Przychodnia Bracka Guido to jedna z placówek Fundacji „Unia Bracka”, działająca w modelu wielospecjalistycznym. Na miejscu skorzystasz z podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny, pielęgniarka, położna), poradni medycyny pracy oraz wybranych poradni specjalistycznych. Dla pacjentów oznacza to kompleksową opiekę „pod jednym dachem” – od codziennych konsultacji POZ po badania i konsultacje ze specjalistami.

Zakres świadczeń i dostępne poradnie

W placówce działają m.in.:

POZ – lekarz rodzinny dla dorosłych i dzieci, pielęgniarka, położna.

Poradnie specjalistyczne (zgodnie z aktualną organizacją pracy i kontraktami): chirurgia ogólna, dermatologia, okulistyka, ortopedia, otorynolaryngologia (laryngolog), kardiologia, fizjoterapia/rehabilitacja.

Medycyna pracy – badania wstępne, okresowe, kontrolne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aktualna oferta może ulegać zmianom (np. godziny pracy poszczególnych poradni), dlatego przed wizytą warto skontaktować się z rejestracją.

Godziny otwarcia i organizacja wizyt

Standardowe godziny pracy przychodni to poniedziałek–piątek: 7:00–18:00. Punkt pobrań zwykle działa rano (np. 7:00–9:00), a poradnia medycyny pracy w dni robocze w godzinach przedpołudniowych. Część poradni specjalistycznych przyjmuje w wybranych dniach i godzinach – najłatwiej potwierdzić dostępność telefonicznie.

Lokalizacja, dojazd i udogodnienia

Placówka mieści się przy ul. ks. Jana Dzierżona 11A w dzielnicy dobrze skomunikowanej z resztą miasta. Dojazd możliwy jest zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się punkty usługowe i osiedlowa infrastruktura, co ułatwia załatwienie kilku spraw „za jednym razem”. Pacjenci zwracają uwagę na schludne wnętrza i pomocny personel, co podnosi komfort wizyty.

Dlaczego „przychodnia Dzierżona Zabrze” jest dobrym wyborem

Kompleksowość : POZ + wybrane poradnie specjalistyczne w jednym miejscu.

Stałe godziny pracy w dni robocze, wygodny poranny punkt pobrań.

Doświadczenie sieci Fundacji „Unia Bracka” działającej na Śląsku od lat.

Pozytywne oceny pacjentów za życzliwość i profesjonalizm personelu.

Wskazówki dla pacjentów:

Rejestracja telefoniczna pozwala potwierdzić dostępność lekarza oraz przygotować wymagane skierowania/dokumenty.

Na wizytę w poradni specjalistycznej w ramach NFZ zwykle potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego.

Na badania laboratoryjne weź dokument tożsamości i skierowanie, przyjdź na czczo (chyba że lekarz zaleci inaczej).

Medycyna pracy: zabierz skierowanie od pracodawcy oraz dokumentację z poprzednich badań.

Pełne dane teleadresowe

Nazwa: Przychodnia Bracka Guido – Fundacja „Unia Bracka”

Adres: ul. ks. Jana Dzierżona 11A, 41-800 Zabrze

Telefon rejestracji: 32 707 67 00

E-mail (placówka): guido@uniabracka.pl

