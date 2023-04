przychodnia zabrze

Jeśli szukasz przychodni medycznej w Zabrzu, to trafiłeś we właściwe miejsce. Zabrze to miasto, w którym działa wiele placówek medycznych oferujących swoje usługi mieszkańcom oraz pacjentom z okolicznych miejscowości. Bez względu na to, czy potrzebujesz pomocy lekarza pierwszego kontaktu, internisty, pediatry, ginekologa czy specjalisty innej dziedziny medycyny, na pewno znajdziesz odpowiednią przychodnię dla siebie.

W Zabrzu funkcjonują zarówno publiczne, jak i prywatne przychodnie medyczne. Przychodnie publiczne są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i świadczą usługi w ramach umowy z NFZ. Natomiast przychodnie prywatne świadczą usługi odpłatne. Warto pamiętać, że wiele prywatnych przychodni oferuje usługi refundowane przez NFZ, co oznacza, że część kosztów wizyty pokrywa państwo.

ANGIOSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

ul.M.C. Skłodowskiej 15, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 323 701 779 Telefon: 323 701 779

ARNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ ul.Mikulczycka 15, 44-100 Zabrze Telefon do rejestracji: 323 769 800 Telefon: 323 769 800

ARTMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul.Sienkiewicza 28, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 712 065 Telefon: 322 712 065

Centrum Medyczne „Hipokrates” Zabrze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Poradnia(gabinet)pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej ul.Reymonta 42, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 712 745 Telefon: 322 718 860

Centrum Medyczne Medan Śliwa-Rak Spółka Jawna

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Jana Brzechwy 2/1, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 505 091 718 Telefon: 505 091 718

„Centrum Medyczne Wigor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul.K. Miarki 5, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 710 318 Telefon: 322 710 318

Fundacja „UNIA BRACKA”

PORADNIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul.3-GO MAJA 89, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 716 791 Telefon: 322 716 791

„MACIEJÓW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Poradnia Lekarza POZ dla Dorosłych ul.Knurowska 16, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 761 325 Telefon: 322 761 325

Niepubliczna Przychodnia Lekarska VADEMECUM Spółka z o.o.

PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ ul.Wolności 440, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 713 048 Telefon: 322 713 048

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne HEL-MED sp. z o.o.

PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI ul.płk. Franciszka Niepokólczyckiego 36, 41-813 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 722 010 Telefon: 322 722 010

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Rodziny THERAPEUTICA

GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ ul.Jordana 2, 41-808 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 722 339 Telefon: 322 722 339

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KOPERNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ dla Dorosłych i Dzieci ul.Ciołkowskiego 33, 41-818 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 734 547 Telefon: 514 218 988

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Rodzinnej Adam Stankiewicz

Poradnia Lekarza POZ ul.Badestinusa 1, 41-814 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 738 058 Telefon: 322 738 058

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Nasze Zdrowie sp. z o.o.

Poradnia POZ dla Dzieci Zdrowych i Chorych ul.św. Floriana 2-4, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 714 743 Telefon: 322 714 743

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska SANMED A.Smyk spółka jawna

PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ ul.Damrota 31a, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 765 000 Telefon: 322 765 000

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „SANUS”Sp. z o.o

GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ ul.Wolności 182, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 713 261 Telefon: 322 713 261

NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej Mederis

PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO Pl. Krakowski 10, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 710 347 Telefon: 322 710 347

„OLIMPIONIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI ul.Bytomska 28, 41-803 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 714 217 Telefon: 322 714 217

OPIFER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI RODZINNEJ ul.Pawliczka 20, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 712 280 Telefon: 322 712 280

Poradnia na Dubiela Klepaczka-Wach Spółka jawna

PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul.Dubiela 3, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 710 535 Telefon: 322 710 535

Poradnia Rodzinna „NASZA-PORADNIA” Sp. z o.o.

Poradnia lekarza POZ ul.Tarnopolska 77, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 324 400 715 Telefon: 324 400 715

PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH SANPROM E. BUJAK-ROSENBEIGER, W. DRZASTWA, E. MIZGAŁA-IZWORSKA SPÓŁKA JAWNA

PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ ul.3-go Maja 59, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 716 022 Telefon: 322 716 022

Przychodnia Lekarska „Mikulczyce” Sp. z o.o.

PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul.Tarnopolska 80, 41-807 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 718 430 Telefon: 322 718 430

Przychodnia Lekarzy Specjalistów ZDROWIE sp. z o.o.

PORADNIA (GABINET) POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ – RODZINNEJ ul.Filipa Słodczyka 7, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 323 760 306 Telefon: 323 760 306

„REVITAMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PORADNIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul.Kondratowicza 1c, 41-804 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 761 429 Telefon: 322 761 429

„REVITAMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Wolności 502, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 749 514 Telefon: 660 459 864

RW MEDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ ul.Wolności 183, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 324 004 059 Telefon: 324 004 059

RW MEDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Poradnia Lekarza POZ ul.Henryka Sienkiewicza 36, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 531 558 268 Telefon: 531 558 268

SANATORIUM UZDROWISKOWE „ORLIK”

Gabinet pielęgniarki POZ ul.Wolności 338B, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 323 702 296 Telefon: 323 702 297

SilesiaMed spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Gabinet pielęgniarki środowiskowej ul.Wolności 124, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 748 392 Telefon: 322 748 392

Śląski Ośrodek Onkologii „SANIVITAS” Sp. z o.o

Poradnia POZ ul.św. Barbary 1, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 324 115 657 Telefon: 324 115 657

Śląski Ośrodek Onkologii „SANIVITAS” Sp. z o.o

Poradnia POZ Szczęść Boże ul.Szczęść Boże 1, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 324 115 657 Telefon: 324 115 657

Spółka Lekarska – Agata Paszek-Bluszcz,Wojciech Bluszcz – Spółka Partnerska

PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI ul.Budowlana 28, 41-808 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 722 592 Telefon: 322 722 592

Spółka Lekarska – Agata Paszek-Bluszcz,Wojciech Bluszcz – Spółka Partnerska

PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ ul.dr. Henryka Jordana 56b, 41-813 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 728 111 Telefon: 322 728 111

Tomasz Winecki Firma Transportu Sanitarnego „ESKULAP”. Wyjazdowa Pomoc Medyczna.

ZESPÓŁ TRANSPORTU MEDYCZNEGO – ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W SPECJALISTYCZNYM ŚRODKU TRANSPORTU ul.Heweliusza 13, 41-818 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 716 315 Telefon: 322 734 206

„UNIMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO ul.Paderewskiego 2, 41-800 Zabrze Telefon do rejestracji: 322 750 308 Telefon: 322 750 382

Przychodnie medyczne w Zabrzu oferują szeroki zakres usług medycznych, w tym m.in. diagnostykę, poradnictwo zdrowotne, rehabilitację oraz leczenie chorób. W większości przychodni można skorzystać z badań laboratoryjnych, USG, EKG, a także specjalistycznych konsultacji.

Jeśli zależy Ci na szybkim i łatwym dostępie do opieki medycznej, to warto zwrócić uwagę na przychodnie, które oferują możliwość rejestracji online lub telefonicznej. Dzięki temu nie musisz stać w kolejkach i możesz umówić się na wizytę w dogodnym dla Ciebie terminie.

Warto również zwrócić uwagę na to, że niektóre przychodnie medyczne w Zabrzu posiadają specjalistyczne poradnie, dedykowane dla konkretnych grup pacjentów. Przykładowo, istnieją poradnie dla dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych czy pacjentów z chorobami przewlekłymi. Dzięki temu można skorzystać z usług specjalisty, który posiada wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie medycyny.

W Zabrzu można znaleźć wiele przychodni medycznych, które oferują wysoką jakość usług oraz przyjazną atmosferę. Warto jednak pamiętać, że wybór przychodni powinien być uzależniony od indywidualnych potrzeb i wymagań pacjenta. Przed podjęciem decyzji warto zwrócić uwagę na opinie innych pacjentów, a także sprawdzić dostępność specjalistów i czas oczekiwania na wizytę.