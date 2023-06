E-vouchery w programach lojalnościowych. Nowy wymiar nagrody

Karty podarunkowe czy vouchery coraz częściej zastępują tradycyjne prezenty, ale również nagrody rzeczowe w programach lojalnościowych. Konsumentom bardzo przypadły one do gustu, szczególnie, że od wybuchu pandemii cyfryzacja jeszcze bardziej się rozpędziła i wiele rzeczy i aspektów zostało zaadaptowanych do wirtualnej rzeczywistości. Jakie są zalety e-voucherów w programach lojalnościowych? Kiedy warto zamienić na nie nagrody rzeczowe?

Natychmiastowa realizacja nagrody w programie lojalnościowym

Moment, kiedy klient zostaje upoważniony do odbioru nagrody, jest tym, któremu towarzyszą silne pozytywne emocje – zadowolenie, satysfakcja, ekscytacja czy nawet wdzięczność. Pojawia się chęć natychmiastowego odbioru i skorzystania z nagrody. Wraz z upływem czasu, podczas oczekiwania na dostawę nagrody rzeczowej, emocje słabną, co może czasem skutkować obniżeniem zaangażowania i motywacji klienta.

E-vouchery to nagrody cyfrowe – uczestnik programu lojalnościowego może je otrzymać od razu po osiągnięciu progu punktowego upoważniającego go do odbioru nagrody. Są one do wykorzystania za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub też uczestnik dostaje je na maila. Co więcej, cyfrowe vouchery można od razu wykorzystać na zakupy, np. w konkretnych sklepach internetowych.

Swoboda wyboru nagrody w programie lojalnościowym

E-vouchery mogą okazać się doskonałą alternatywą dla tradycyjnego katalogu nagród, jeśli nie jesteś przekonany, czy wybrane przez Ciebie przedmioty, benefity i przywileje będą wystarczająco atrakcyjne dla uczestników programu lojalnościowego. Klienci mają swoje wyobrażenie o programach lojalnościowych. Zapoznając się wcześniej z katalogiem nagród, już na początkowym etapie zbierania punktów wybierają tę najbardziej dla siebie atrakcyjną. Jeśli otrzymają inną, jest ryzyko rozczarowania.

Voucher na określoną kwotę do wykorzystania w konkretnym sklepie pozwala klientowi samemu zdecydować, na co przeznaczy swoją wygraną. Możliwość samodzielnego podjęcia decyzji wywołuje u niego przekonanie, że organizator programu lojalnościowego szanuje jego wolność wyboru.

Niższe koszty obsługi programu lojalnościowego

E-vouchery to także duże korzyści dla Ciebie jako organizatora programu lojalnościowego. Decydując się na nagrody rzeczowe, musisz posiadać magazyn do ich przechowywania i opracować system ich wydawania – osobiste przekazanie klientowi lub wysyłka. Ponadto konieczny jest wcześniejszy ich zakup. Wszystko to jest związane z dodatkowymi kosztami.

Jeśli jednak decydujesz się na e-vouchery, Twoje wydatki mogą się ograniczać jedynie do pokrycia kosztów wartości vouchera. Jest to więc dobre rozwiązanie dla wszystkich tych firm, które chcą ograniczyć koszty obsługi programu lojalnościowego. Ważne jest jednak, że nie każdy system informatyczny umożliwiający stworzenie i obsługę programu pozwala na wdrożenie e-voucherów. Na pewno taką dowolność wyboru nagród oferuje Loyalty Starter.

Zawsze trafione nagrody w programach lojalnościowych

Motywacja do uczestnictwa w programie lojalnościowym jest w znaczącym stopniu uzależniona od atrakcyjności nagród. Preferencje klientów bardzo się różnią. W niektórych przypadkach trudno jest stworzyć na tyle uniwersalny katalog nagród, aby zadowolić każdego uczestnika. E-vouchery w znacznym stopniu minimalizują ten problem. Nie jest to konkretna rzecz czy usługa, a określona kwota pieniędzy, którą można wykorzystać na zakupy w danym sklepie/sklepach. To zwiększa szansę, że nagroda będzie zawsze adekwatna do oczekiwań uczestnika. Ponadto to skuteczny sposób na poszerzenie katalogu nagród, którym może być cały asortyment firmy.

Należy jednak się zastanowić, czy e-vouchery wpisują się w strategię konkretnego programu lojalnościowego. Odpowiednio dopasowane do grupy docelowej nagrody rzeczowe wywołują u nich silne emocje – zbierają punkty w konkretnym celu. Istnieje jednak ryzyko, że nagroda nie będzie wystarczająco atrakcyjna dla odbiorców. E-vouchery są wtedy bardzo dobrą alternatywą. Ponadto sprawdzą się idealnie przy ograniczonym budżecie organizatora, a także przy krótkich, sezonowych akcjach.