Jak przechowywać perfumy, aby zachowały swój zapach jak najdłużej?

Karty podarunkowe czy vouchery coraz częściej zastępują tradycyjne prezenty, ale również nagrody rzeczowe w programach lojalnościowych. Konsumentom bardzo przypadły one do gustu, szczególnie, że od wybuchu pandemii cyfryzacja jeszcze bardziej się rozpędziła i wiele rzeczy i aspektów zostało zaadaptowanych do wirtualnej rzeczywistości. Jakie są zalety e-voucherów w programach lojalnościowych? Kiedy warto zamienić na nie nagrody […]