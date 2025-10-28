Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 4:59 pm• Ciekawostki

Szukasz sprawdzonych informacji o „fcc Zabrze Cmentarna”? To właśnie przy ul. Cmentarnej 19F działa nowoczesna instalacja gospodarki odpadami obsługiwana przez FCC Śląsk Sp. z o.o. – jeden z kluczowych podmiotów branży na Górnym Śląsku. Na tym terenie funkcjonuje również PSZOK dla mieszkańców Zabrza, dzięki czemu miejsce jest realnym centrum segregacji, recyklingu i edukacji ekologicznej. Poniżej znajdziesz rzetelny opis obiektu, zakres usług, dojazd oraz komplet danych kontaktowych.

Czym jest obiekt przy Cmentarnej w Zabrzu

Zakład FCC przy ul. Cmentarnej to część Śląskiego Parku Recyklingu – kompleksu, w którym odpady komunalne przechodzą przez mechaniczno-biologiczne przetwarzanie. Tego typu instalacje odpowiadają za wydzielenie surowców wtórnych (papier, metale, tworzywa) i stabilizację frakcji biodegradowalnej, co ogranicza ilość odpadów kierowanych na składowiska. Dzięki ciągłemu ważeniu, kontroli jakości i zamkniętym ciągom technologicznym obiekt spełnia wymagania środowiskowe oraz normy bezpieczeństwa pracy. W praktyce oznacza to mniej uciążliwości zapachowych, większy odzysk materiałów i lepsze wyniki recyklingu dla całego miasta i okolicznych gmin.

Lokalizacja, dojazd i co znajdziesz na miejscu

Ul. Cmentarna 19F w Zabrzu (dzielnica Zandka) to teren przystosowany do ruchu pojazdów komunalnych i klientów indywidualnych. Poza samym zakładem przetwarzania odpadów działa tu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Zabrza. To ważne, bo w jednym miejscu możesz oddać posegregowane odpady problemowe (m.in. wielkogabaryty, elektroodpady, opony, gruz w limicie) oraz znaleźć wsparcie w prawidłowej segregacji. Warto zwrócić uwagę na strefę „druga szansa” – punkt ponownego użycia, gdzie zostawia się rzeczy w dobrym stanie, by trafiły do nowych właścicieli. Taka organizacja ruchu i funkcji ogranicza zbędne przejazdy po mieście, skraca czas obsługi i realnie wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Jakie usługi świadczy FCC Śląsk

FCC Śląsk odpowiada w regionie za zbiórkę i przetwarzanie odpadów, w tym obsługę gmin i firm. W Zabrzu kluczowe są procesy segregacji mechanicznej, kompostowania/stabilizacji oraz przygotowania surowców do recyklingu materiałowego. Spółka prowadzi również działania edukacyjne – od dni otwartych po zwiedzanie instalacji – co zwiększa świadomość mieszkańców na temat tego, co dzieje się z odpadami po ich odbiorze. Efekt? Więcej poprawnie posegregowanych frakcji i wyższe poziomy recyklingu, które gmina musi osiągać zgodnie z przepisami.

Dla mieszkańca: zasady korzystania z PSZOK

PSZOK przy ul. Cmentarnej 19F przyjmuje wyłącznie odpady wytworzone na nieruchomościach objętych systemem miejskim. Odpady trzeba przywieźć posegregowane – to warunek szybkiej obsługi i bezpieczeństwa pracy. Na miejscu personel weryfikuje uprawnienia (np. dokument potwierdzający rozliczanie opłaty śmieciowej w Zabrzu) i kieruje do właściwych kontenerów. Godziny funkcjonowania są dostosowane do potrzeb mieszkańców w dni robocze i w soboty, a na tablicach informacyjnych znajdziesz listę przyjmowanych frakcji oraz limity ilościowe dla wybranych rodzajów odpadów.

Dlaczego warto zaufać temu miejscu

Za obiektem stoją doświadczenie i skala – FCC to międzynarodowa grupa z zapleczem technologicznym i standardami jakości, a FCC Śląsk od lat obsługuje gminy aglomeracji. Instalacja MBP oraz obecność PSZOK w jednym kompleksie zapewniają spójny obieg odpadów: od mieszkańca, przez sortowanie i odzysk, po bezpieczne unieszkodliwianie resztek. Dodatkowym atutem są działania edukacyjne i otwartość na dialog z mieszkańcami, co buduje zaufanie i realnie przekłada się na lepsze wyniki selektywnej zbiórki.

Pełne dane teleadresowe

FCC Śląsk Sp. z o.o. – Śląski Park Recyklingu, Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów

ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze (Zandka)

Biuro Obsługi Klienta FCC (infolinia): 801 501 511

E-mail BOK: bok@fcc-group.pl

