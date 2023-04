Film Music – Bond 007 – Koncert Zabrze 2023 BILETY

Wyjątkowe wydarzenie muzyczne, jakim jest koncert Bond007, zbliża się wielkimi krokami. Wspaniali wokaliści i zespół instrumentalistów zaprezentują najpopularniejsze utwory towarzyszące przygodom słynnego agenta Jamesa Bonda.

Nikt nie musi przedstawiać Jamesa Bonda – to ikona popkultury, której przygody kojarzą się nam z pięknymi kobietami, szybkimi samochodami i zamówieniem „wstrząśnięte, nie mieszane” w najlepszym towarzystwie. Jednak każda produkcja Bonda to nie tylko rozrywka dla oczu, ale także dla uszu, ponieważ towarzyszy jej zawsze znakomita muzyka, która w szybkim tempie wędruje do kanonów światowej muzyki.

Podczas koncertu Bond007 usłyszymy największe hity z 11 filmów z udziałem Agenta 007, w tym „Goldfinger” i „Diamonds are forever” w wykonaniu Shirley Bassey, „GoldenEye” Tiny Tuner z filmów o tym samym tytule, „A View To Kill” Duran Duran z filmu „Zabójczy widok”, „Nobody Does It Better” Carly Simon z produkcji „Szpieg, który mnie kochał”, „Thunderball” Toma Jonesa z „Operacji Piorun”, „Live and Let Die” Paula McCartney’a & Wings z „Żyj i pozwól umrzeć”, „Another Way to Die” Jacka White’a i Alicii Keys z „007 Quantum of Solace” „Tomorrow Never Dies” Sheryl Crow z „Jutro nie umiera nigdy” oraz nagrodzone Oscarami utwory „Skyfall” Adele i „Writings On The Wall” Sama Smitha. Na koncercie nie zabraknie również nowatorskich wersji legendarnych czołówek, w tym tej najsłynniejszej, skomponowanej przez Johna Barry’ego i Monty’ego Normana do filmu „Doktora No”.

Jednak to nie koniec atrakcji, ponieważ koncert Bond007 będzie prezentowany w sieci kin Multikino, co oznacza, że podczas koncertu będziemy mieli okazję obejrzeć wizualizacje z najsławniejszych przygód Agenta 007. Czas trwania koncertu to 60 minut, a organizatorem jest Piotr Adam Nowak Production we współpracy z Copernicus Sp. z o.o.

Warto również wspomnieć o innych produkcjach, które organizatorzy zrealizowali w przeszłości, takich jak Muzyczny życiorys Franka Sinatry, Freddie Mercury Rock Operowo, Whitney Houston Symfonicznie, Michael Jackson Symfonicznie, Abba – miłosna opowieść symfoniczna, The 3 Tenors & Soprano oraz wiele innych. Bilety na koncert można nabyć na stronie www.KupBilecik.pl.