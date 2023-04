Tribute to Pavarotti Show Zabrze – Koncert 2023 – Bilety

Kiedy: 4 czerwca 2023 o godz. 19:00 Zabrze – woj. Śląskie Multikino, Gdańska 18 Bilety: Kup na KupBilecik.pl Stevie Wonder Cover Show to wyjątkowy koncert w Zabrzu na żywo, dedykowany niekwestionowanemu królowi muzyki soul – Steviemu Wonderowi. Jego muzyka jest bardzo eklektyczna i zawiera elementy funk, soul, R&B, jazzu, bluesa, rock and rolla oraz progresywnego […]