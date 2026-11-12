Firma ma wiele usług. Którą warto promować jako pierwszą?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:24 pm• Ciekawostki

Szeroka oferta to atut, ale w marketingu bywa pułapką. Gdy firma chce reklamować wszystko naraz, budżet rozchodzi się na wiele drobnych działań, a żadne z nich nie ma szans zadziałać naprawdę mocno. Dlatego zanim powstanie pierwsza reklama czy wpis, trzeba ustalić priorytet: co promujemy najpierw i komu to pokazujemy.

Jak wybrać usługę lub produkt do promocji?

Najlepiej porównać kilka rzeczy: popyt, marżę, możliwości realizacji i dotychczasowe zainteresowanie klientów. Usługa, o którą pytają najczęściej, a która jednocześnie przynosi sensowny zysk, jest naturalnym kandydatem. Warto też zapytać siebie, czy firma poradzi sobie z nagłym wzrostem zleceń. Reklama, która przyniesie dwa razy więcej zapytań, niż można obsłużyć, nie pomoże, tylko zepsuje opinię.

Pomocne są proste dane: o co klienci pytają w rozmowach telefonicznych, które podstrony na stronie firmy czytają najchętniej i z czego firma ma dziś najwięcej powtarzalnych zleceń. Nie trzeba do tego skomplikowanych narzędzi, wystarczy zestawić te informacje obok siebie.

Pokaż problem, który rozwiązujesz

Klient rzadko szuka nazwy usługi. Szuka rozwiązania swojego kłopotu. Zamiast hasła „instalacje elektryczne“ lepiej napisać „Masz w domu często wybijające korki? Sprawdzimy instalację i usuniemy przyczynę“. Pierwsza wersja opisuje to, co robi firma, druga mówi o tym, co zyska klient.

Taka zmiana działa w reklamie, na stronie i w rozmowie ze sprzedawcą. Gdy komunikat zaczyna się od problemu odbiorcy, łatwiej go zauważyć, a propozycja pomocy wydaje się naturalna.

Połącz reklamę, stronę i dalszy kontakt

Nawet dobrze wybrana usługa nie obroni się, jeśli reklama obiecuje jedno, strona pokazuje drugie, a osoba, która zostawi dane, nie dostaje odpowiedzi. Komunikat powinien być spójny na każdym etapie: od hasła w reklamie, przez opis na stronie, po pierwszą wiadomość lub rozmowę z klientem.

Iwona Gorbacz z Maxi Media zwraca uwagę, że przy ocenie kampanii liczy się nie tylko liczba zapytań, ale ich jakość: sto przypadkowych zgłoszeń daje mniej niż dziesięć od osób, które naprawdę potrzebują danej usługi. Dlatego warto regularnie sprawdzać, ile zapytań kończy się rozmową o konkretnej ofercie, a ile odpada na pierwszym etapie. Na tej podstawie można poprawić komunikat albo zmienić grupę odbiorców.

Od czego zacząć rozmowę o marketingu?

Wybór oferty do promocji i zrozumienie klienta to fundament, na którym dopiero buduje się reklamy, stronę i dalszy kontakt. Tym zajmuje się Maxi Media, agencja marketingowa, która łączy działania reklamowe, strony internetowe i obsługę zapytań w jedną spójną całość. Jeśli Twoja firma ma wiele usług i nie wiesz, od której zacząć, zapraszamy do rozmowy. Wspólnie ustalimy, co warto promować jako pierwsze.

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