Pompa ciepła zintegrowana z zasobnikiem CWU. Kiedy warto wybrać takie rozwiązanie?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:34 pm• Ciekawostki

~ artykuł sponsorowany

Przy planowaniu ogrzewania domu łatwo skupić się na mocy urządzenia i cenie zakupu, pomijając miejsce na osprzęt i przygotowanie ciepłej wody. Zintegrowany zasobnik CWU może uprościć instalację i ułatwić obsługę, ale nie sprawdzi się w każdym budynku.

Na czym polega integracja zasobnika z urządzeniem?

W takim układzie zasobnik ciepłej wody użytkowej znajduje się w jednej obudowie z częścią hydrauliczną urządzenia albo tworzy z nią zaprojektowany zestaw. To alternatywa dla instalacji z osobno dobranymi zbiornikiem CWU, zaworami, pompami obiegowymi i automatyką. Dobrze zaprojektowana pompa ciepła z zasobnikiem może zajmować mniej miejsca i przyspieszyć montaż, ponieważ część podzespołów jest już dobrana do współpracy.

Zasobnik magazynuje wodę do kąpieli, prysznica i zmywania, a automatyka przełącza układ między przygotowaniem CWU a ogrzewaniem domu. Nie należy mylić go z buforem, który przechowuje wodę grzewczą w obiegu centralnego ogrzewania. Zbiorniki pełnią różne funkcje, nawet jeśli w jednej szafie hydraulicznej znajdują się obok siebie.

Kiedy kompaktowy zestaw ułatwia montaż?

Zintegrowany zasobnik dobrze sprawdza się w nowych domach, w których instalację można zaplanować od początku i przeznaczyć na nią niewielkie pomieszczenie techniczne. Sprawdzi się też podczas modernizacji, jeśli da się go dopasować do istniejącej instalacji. Mniej oddzielnych komponentów upraszcza montaż, ale nie zwalnia z zapewnienia dostępu serwisowego i prawidłowych przyłączy.

Przy ocenie zestawu trzeba sprawdzić, czy szafa hydrauliczna łączy potrzebne elementy i czy ich parametry pasują do projektu. Przykładem jest DHPi MONOTEC DTi 200 marki Defro, z zasobnikiem CWU o pojemności 200 litrów, buforem 65 litrów oraz elementami sterującymi i zabezpieczającymi. Eksperci z Defro zwracają uwagę na znaczenie dopasowania podzespołów do instalacji, ale podane pojemności nie będą odpowiednie dla każdego domu.

Jak dobrać pojemność zasobnika do domowników?

Pojemność zbiornika powinna wynikać z liczby mieszkańców, ich nawyków i liczby punktów poboru wody. Dwie osoby korzystające z prysznica o różnych porach mają inne potrzeby niż pięcioosobowa rodzina, w której kilka osób używa łazienki jedna po drugiej. Ważne są też wanna, deszczownica o dużym przepływie i częste wizyty gości. Większy zbiornik zajmuje więcej miejsca i wymaga podgrzania większej ilości wody.

Trzeba sprawdzić nie tylko pojemność, lecz także powierzchnię wężownicy i czas ponownego podgrzewania. Znaczenie ma też ochrona przed bakteriami Legionella, zgodna z instrukcją producenta. Za mały zasobnik może obniżać komfort przy dużym poborze, a przewymiarowany zwiększa straty postojowe. Dobór powinien uwzględniać rzeczywiste zużycie wody, nie samą powierzchnię budynku.

Co wpływa na koszty i zużycie energii?

O rachunkach nie decyduje sam fakt, że zasobnik jest zintegrowany. Znaczenie mają zapotrzebowanie domu na ciepło, temperatura wody, harmonogram pracy i taryfa energii. Podgrzewanie CWU do wyższej temperatury zwykle wymaga więcej energii niż praca instalacji grzewczej z niską temperaturą zasilania. Dlatego trzeba oceniać parametry całego systemu, a nie tylko etykietę energetyczną urządzenia.

W kosztorysie należy uwzględnić montaż, osprzęt, ewentualną przebudowę pomieszczenia technicznego i późniejszy serwis. Zintegrowany zestaw może ograniczyć pracochłonność montażu, ale nie zawsze będzie tańszy od osobno dobranych elementów. Warto porównać wyposażenie, poziom hałasu, gwarancję i dostępność serwisu. Wycena powinna uwzględniać prognozowane zużycie energii w konkretnym budynku. Przydatny bywa też protokół uruchomienia, który ułatwia późniejszą ocenę pracy instalacji. Przy kalkulacji inwestycji nie należy z góry zakładać dofinansowania. Aktualne zasady programu „Czyste Powietrze” trzeba sprawdzić osobno i ocenić, czy planowane przedsięwzięcie spełnia obowiązujące wymagania.

Co sprawdzić przed zakupem?

Najpierw trzeba ocenić zapotrzebowanie budynku na ciepło i sprawdzić, czy wybrane urządzenie będzie współpracować z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami lub kilkoma obiegami o różnych temperaturach. Istotne są również warunki montażu, dostęp do przyłączy, możliwość odprowadzenia skroplin oraz miejsce potrzebne do późniejszych prac serwisowych. Jeśli w budynku działa już inne źródło ciepła, projektant powinien określić, czy można je połączyć z nowym układem i czy instalacja wymaga bufora. O wyborze zestawu powinny decydować parametry budynku i rzeczywiste potrzeby domowników, a nie wyłącznie powierzchnia domu czy cena katalogowa.

Kiedy lepszy będzie osobny zasobnik?

Osobny zbiornik daje większą swobodę przy nietypowym zapotrzebowaniu na CWU lub niestandardowym układzie hydraulicznym. Ułatwia też wymianę zbiornika bez zmiany całego zestawu, o ile pozwala na to konstrukcja. Instalator musi jednak prawidłowo dopasować elementy i zaplanować ich rozmieszczenie.

O wyborze nie powinno decydować samo wbudowanie zasobnika. Liczą się pojemność dopasowana do zużycia wody, prawidłowy projekt hydrauliczny, wygodny dostęp serwisowy i przewidywane koszty eksploatacji. Dobrze dobrany zintegrowany układ oszczędza miejsce i upraszcza montaż. Przy nietypowej konfiguracji lub planowanej rozbudowie praktyczniejszy może być zbiornik osobny.

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