gelato studio zabrze

W sercu Zabrza, przy ulicy Wolności 235D, mieści się Gelato Studio – miejsce, które stało się synonimem rzemieślniczych lodów najwyższej jakości. Z pasją do tworzenia wyjątkowych smaków i dbałością o każdy detal, Gelato Studio przyciąga miłośników słodkości z całego regionu.

Gelato Studio w Zabrzu to miejsce, które łączy tradycję rzemieślniczych lodów z nowoczesnym podejściem do obsługi klienta. Szeroka oferta smaków, wyjątkowe desery, aromatyczna kawa oraz innowacyjne rozwiązania, takie jak aplikacja mobilna, sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. To idealne miejsce na chwilę słodkiego relaksu w przyjaznej atmosferze.

Lokalizacja i kontakt

Adres: ul. Wolności 235D, 41-800 Zabrze

Telefon: +48 506 820 682

Strona internetowa: gelatostudio.pl

Lokal znajduje się w dogodnej lokalizacji, z łatwym dostępem zarówno dla pieszych, jak i zmotoryzowanych klientów.

Godziny otwarcia

Gelato Studio w Zabrzu jest czynne codziennie w godzinach:

Poniedziałek – Niedziela: 11:00 – 20:00

Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w okresach świątecznych; aktualne informacje dostępne są na stronie internetowej lub profilu na Facebooku.

Oferta lodziarni

Lody rzemieślnicze

Gelato Studio oferuje codziennie osiem autorskich smaków lodów, w tym jeden smak premium. Smaki zmieniają się regularnie, zaskakując klientów nietuzinkowymi połączeniami, takimi jak:

Czarny czosnek

Czekolada z borowikami

Pędy świerku

Ceny porcji lodów:

1 porcja (100 g): 4 zł

2 porcje: 7 zł

3 porcje: 10 zł

4 porcje: 13 zł

Porcja piccolo: 3 zł

Porcja lodów premium: 5 zł

Bubble waffle

Gelato Studio jako pierwsze w regionie wprowadziło do oferty bubble waffle – rożki z gofrów bąbelkowych, pieczone na miejscu po przyjęciu zamówienia. Klienci mogą skomponować własny deser, wybierając:

1 porcja lodów: 8 zł

2 porcje lodów: 10 zł

3 porcje lodów: 12 zł

Dodatki (np. świeże owoce, czekoladki, posypki): 2 zł każdy

Kawa Gelato Blend

Dla miłośników kawy, Gelato Studio oferuje Gelato Blend – kawę paloną na miejscu, charakteryzującą się głębokim aromatem i wyjątkowym smakiem.

Aplikacja mobilna i program lojalnościowy

Gelato Studio udostępnia klientom aplikację mobilną, która umożliwia:

Sprawdzanie dostępności ulubionych smaków lodów

Ustawianie powiadomień o pojawieniu się konkretnych smaków

Zbieranie punktów w programie lojalnościowym, które można wymieniać na nagrody

Aplikacja dostępna jest do pobrania w sklepie Google Play.

Inne lokalizacje i wyróżnienia

Poza Zabrzem, Gelato Studio posiada swoje placówki w:

Gliwicach

Siemianowicach Śląskich



Lędzinach (sezonowo)

W Krakowie działa nowy koncept Gelato Studio Arte, łączący sztukę witrażową z kulinarnymi specjałami.

Gelato Studio zostało docenione w branży gastronomicznej, zdobywając m.in. wyróżnienie w plebiscycie Orły Gastronomii.

