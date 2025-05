Jak uchronić firmę budowlaną przed upadłością?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:34 pm• Ciekawostki

Wzrost kosztów materiałów budowlanych, niższa dostępność kredytów i wreszcie mniej niż w latach ubiegłych przetargów publicznych – to kilka powodów, dla których firmy z branży budowlanej mogą borykać się z problemami finansowymi. Tymczasem rosnące zadłużenie wcale nie musi oznaczać zbliżającej się upadłości – rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja.

Kiedy jest dobry moment na restrukturyzację firmy budowlanej?

O restrukturyzacji firmy budowlanej przedsiębiorca powinien pomyśleć, gdy zachodzą przesłanki do jej rozpoczęcia. Zgodnie z przepisami prawa restrukturyzację można przeprowadzić wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Różnica między tymi terminami jest istotna:

dłużnik niewypłacalny utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – zakłada się, że ma to miejsce, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań przekracza trzy miesiące;

– zakłada się, że ma to miejsce, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań przekracza trzy miesiące; dłużnik zagrożony niewypłacalnością to dłużnik, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Co to oznacza w praktyce? W razie pojawienia się problemów finansowych nie należy zwlekać. Zakładanie, że „jakoś to będzie” może finalnie doprowadzić do upadłości przedsiębiorstwa. Tymczasem restrukturyzacja to dla firmy szansa na odzyskanie finansowej równowagi.

W przypadku firmy budowlanej trzeba pamiętać też o branżowej specyfice. Zwłaszcza generalni wykonawcy mogą zadłużać się na setki tysięcy, a niekiedy nawet miliony złotych. Stąd też nie ma co zwlekać – kancelaria restrukturyzacyjna to miejsce, w którym można uzyskać konkretną pomoc.

Który rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego dla firmy budowlanej?

Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia cztery postępowania restrukturyzacyjne – są to: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne. Które z nich sprawdzi się w przypadku firmy budowlanej? Kluczowa jest sytuacja przedsiębiorcy.

Liczba wierzycieli, istnienie wierzytelności spornych, kwota wierzytelności czy wielkość majątku dłużnika – to przykładowe parametry, które trzeba uwzględnić podczas wyboru rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego. Jak można przeczytać na stronie internetowej https://lipinskikancelaria.pl/restrukturyzacja-firmy-budowlanej/, niekiedy najlepszą opcją okazuje się postępowanie o zatwierdzenie układu, które wyróżnia się możliwością szybkiego otwarcia restrukturyzacji.

Przedsiębiorca prowadzący działalność w branży budowlanej nie musi przy tym zagłębiać się w przepisy i szukać optymalnego rozwiązania. Na czas restrukturyzacji może skorzystać ze wsparcia doradcy restrukturyzacyjnego, który pomoże mu przejść cały proces.

Jakie korzyści płyną dla firmy budowlanej z restrukturyzacji?

To nie przypadek, że w ostatnich latach zainteresowanie restrukturyzacją wśród przedsiębiorców rośnie – to sposób, aby nie tylko uniknąć upadłości i kontynuować działalność, ale również zwiększyć konkurencyjność. Restrukturyzacja stwarza optymalne warunki do odzyskania finansowej równowagi – przedsiębiorstwo zyskuje realną ochronę i czas na uporanie się z trudną sytuacją. Po stronie jej korzyści wskazać można:

zawieszenie egzekucji komorniczych – sprawy prowadzone przeciwko dłużnikowi w kancelariach komorniczych są zawieszane, komornik uchyla też w niektórych przypadkach dokonane zajęcia;

– sprawy prowadzone przeciwko dłużnikowi w kancelariach komorniczych są zawieszane, komornik uchyla też w niektórych przypadkach dokonane zajęcia; zmniejszenie wysokości miesięcznych zobowiązań – kwota zobowiązań jest przedmiotem negocjacji, w konsekwencji czego przedsiębiorca może uzyskać m.in. umorzenie odsetek czy części należności głównej;

– kwota zobowiązań jest przedmiotem negocjacji, w konsekwencji czego przedsiębiorca może uzyskać m.in. umorzenie odsetek czy części należności głównej; utrzymanie w mocy kluczowych umów – nie ma zatem obawy, że przedsiębiorca zostanie pozbawiony np. leasingowanych maszyn.

Dodatkowym plusem, o którym wspomina Kancelaria Lipiński i Wspólnicy, jest możliwość dalszego pozyskiwania zleceń. Jednak o to trzeba zadbać jeszcze przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego.

