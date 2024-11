JARMARK NA NIKISZU 6-8 XII 2024 Katowice

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 8:51 pm• Ciekawostki, Z regionu

„Jest tylko jedno takie miejsce i jeden taki jarmark” – to hasło opisujące Jarmark Na Nikiszu jest wciąż aktualne. Już po raz kolejny zapraszamy do Nikiszowca na to niezwykłe wydarzenie – w imieniu Organizatora Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych oraz Miasta Gospodarza-Miasta Katowice.

Nasz 3-dniowy Jarmark zaczyna się w piątek 6. grudnia o godzinie 14.00, a kończy w niedzielę 8. grudnia o godzinie 20.00. W tym roku obecnych będzie aż 180 wystawców, z czego 125 prezentujących swoje rękodzieło. Wszyscy – jak zwykle – starannie wybrani, część z nich po raz pierwszy. Obok rękodzieła znajdziecie wiele stanowisk z produktami spożywczymi i przetworami takimi jak wina, nalewki, miody regionalne. Zjeść będzie można też na miejscu w naszej strefie gastro, w której zasmakujecie m.in. różnorodnej kuchni lokalnej i regionalnej – w tradycyjnym i bardziej nowoczesnym wymiarze. Na zimowym Jarmarku nie może też zabraknąć klimatycznej i aromatycznej winiarni, którą znajdziecie w centralnym miejscu na rynku Nikiszowca, a jej mniejszy punkt na Skwerze Zillmannów.

Jarmark Na Nikiszu to szczególny, przedświąteczny czas, którego klimat przybliża nas do magii świąt. W tym roku chcemy ją poczuć jeszcze bardziej, sięgając po bożonarodzeniowe symbole, zwyczaje i historie. Z tej okazji przygotowujemy coś wyjątkowego. W przestrzeni Nikiszowca obok świątecznych iluminacji będzie można obejrzeć także krótkie filmy opowiadające o śląskich tradycjach, związanych ze świętami, Jarmarkiem i Nikiszowcem.

Jarmarkowi przez trzy dni towarzyszyć będą także inne wydarzenia artystyczne. W tym roku postawiliśmy na orkiestry – będzie można posłuchać koncertów aż trzech, reprezentujących różne tradycje i style. Oczywiście zaplanowaliśmy także coś dla najmłodszych – m.in. z okazji Mikołaja. Szczegółowy program wydarzeń towarzyszących ujawniać będziemy bliżej terminu wydarzenia. Przez naszą imprezę tradycyjnie poprowadzą Was konferansjerzy. W niedzielę tę rolę będzie pełnić Izolda Czmok, ambasadorka Górnego Śląska, która pokaże od najlepszej strony to, co śląskie na Nikiszu i Jarmarku.

Jak co roku zapraszamy do skorzystania ze specjalnych bezpłatnych linii autobusowych. Jedna z nich jeździć będzie bezpośrednio z katowickiego dworca podziemnego przy Dworcu PKP do przystanku Janów-Zamkowa Skwer, znajdującego się tuż przy terenie Jarmarku. Druga linia startować będzie przy Katowickim Cmentarzu Komunalnym (przy Al. Murckowskiej, gdzie znajduje się duży nieodpłatny parking), a następnie zatrzyma się przy Centrum Przesiadkowym Zawodzie (gdzie również znajdują się duży darmowy parking) i zakończy swój bieg również na przystanku Janów-Zamkowa Skwer.

Szczegółowe i bieżące informacje nt. Jarmarku zamieszczane są systematycznie na profilu: facebook.com/JarmarkNaNikiszu/

Współorganizator wydarzenia: Miasto Katowice – Miasto Gospodarz

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Katowice

Partner Główny: Tauron Polska Energia S.A.

Patronat medialny: Radio RMF FM, Gazeta Wyborcza, TVP Katowice i WKATOWICACH.eu

Partnerzy: TBS Katowice, Piekarnia Cukiernia Michalski, Śląska Prohibicja, Odeon S.C., Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

