Jak udoskonalić komunikację interpersonalną w biznesie?

Jedną z najbardziej pożądanych umiejętności w świecie biznesu jest komunikacja. To dzięki niej możemy osiągać cele, uczyć się i pokonywać przeciwności. Jednak nie w każdej firmie ten obszar działa prawidłowo i często wymaga on wzmocnienia. Chcesz dowiedzieć się, jak usprawnić komunikację interpersonalną w waszej organizacji? Przeczytaj artykuł przygotowany przez Macieja Sasina, konsultanta rozwoju organizacji, który prowadzi firmę organizującą szkolenia biznesowe w Poznaniu i nie tylko.

Znaczenie komunikacji w biznesie

Komunikacja interpersonalna w firmach pozwala nawiązywać relacje, usprawnia proces decyzyjny, pomaga zlokalizować i rozwiązywać problemy, a co najważniejsze – skutecznie realizować powierzone zadania. To dzięki niej możemy poznać perspektywę innych pracowników oraz zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania.

Należy przy tym pamiętać, że zdolność do skutecznej i otwartej komunikacji jest umiejętnością, którą trzeba stale rozwijać i wzmacniać – m.in. podczas warsztatów oraz szkoleń biznesowych. W Poznaniu na takie działania rozwojowe zaprasza Akademia Rozwoju Kompetencji, działająca na rynku od 2006 roku.

Sposoby wzmacniania komunikacji interpersonalnej

Otwarte słuchanie innych – jest niedocenianą, ale niezwykle istotną umiejętnością. Większość z nas uważa, że posiada zdolność do aktywnego słuchania swojego rozmówcy. Tymczasem często podczas rozmowy, szczególnie wtedy, gdy pojawiają się silne emocje, stajemy się zamknięci na perspektywę i stanowisko drugiej strony. Na szczęście tę umiejętność można wzmacniać podczas szkoleń biznesowych w Poznaniu lub online.

Aby udoskonalić obszar komunikacji warto również nauczyć się przekazywać trafne i precyzyjne informacje zwrotne swoim współpracownikom. Wiele firm zaczyna świadomie kształtować kulturę feedbacku w swoich strukturach, która wspiera rozwój oraz przepływ informacji. Istnieje kilka sprawdzonych metod udzielania informacji zwrotnych, m.in. FUKO, dzięki którym można wzmocnić swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Obecnie, w świecie pracy zdalnej, powinniśmy korzystać także z różnego rodzaju narzędzi wspierających komunikację i transfer informacji w firmie. Podczas szkoleń biznesowych, które prowadzimy w Poznaniu oraz na terenie całej Polski, prezentujemy uczestnikom ciekawe narzędzia, które pomagają pracownikom rozmawiać na odległość i przekazywać wiedzę w organizacji. Znajomość tych narzędzi może wynieść komunikację firmową na inny poziom.

Należy pamiętać, że komunikacja interpersonalna nie opiera się wyłącznie na słowach i przekazie mówionym. Również mowa ciała ma ogromne znaczenie w przekazywaniu innym informacji, m.in. gestykulacja, postawa, ton i barwa głosu. Aby nauczyć się skutecznie formułować i przekazywać nasze myśli, musimy zastanowić się, czy to, co mówimy, jest spójne z tym, jak się zachowujemy. W innym przypadku nasi odbiorcy mogą mieć wątpliwości, jak mają interpretować nasze komunikaty.

Czy szkolenia biznesowe z komunikacji są skuteczne?

Efektywna komunikacja to umiejętność, którą powinniśmy pielęgnować i wzmacniać na przestrzeni lat. To właśnie ona stanowi podstawę naszego społeczeństwa, a także jest bazą do wszystkich procesów, które zachodzą w firmie. Szkolenia biznesowe, które prowadzimy w Poznaniu, na terenie całej Polski oraz online, stanowią dobrą metodę rozwijania tej kompetencji. Ważne jest bowiem, aby podstawowe teorie komunikacji umieć zastosować w praktyce i przełożyć je na swoją codzienność. Właśnie dlatego warsztaty pod okiem specjalisty będą skuteczną metodą uczenia się efektywnej komunikacji interpersonalnej.