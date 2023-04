Zabrze w XV Europejskim Kongresie Gospodarczym

Jednym z paneli dyskusyjnych, który odbył się podczas Kongresu, był panel Finanse i Budżety Samorządów, w którym w roli prelegentki uczestniczyła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Dyskutowano m.in. o kondycji finansowej polskich samorządów, ich ocenie przez polityków i samorządowców, nowych obciążeniach, obowiązkach oraz zadaniach i ich finansowaniu. Omówiono również możliwości finansowe oraz faktyczny poziom samodzielności i niezależności jednostek samorządu terytorialnego.

Z kolei w inauguracji XV EKG uczestniczyła zastępca prezydenta Miasta Zabrze – Katarzyna Dzióba. Na początek omówiono temat „Nowej europejskiej gospodarki w nowym świecie”, poruszając kwestie pandemii, wojny i kumulacji kryzysów, takich jak klimat i środowisko, paliwa i surowce, bezpieczeństwo żywnościowe, logistyka i dostawy, a także spowolnienie i recesja. W ramach debaty poruszono również kwestie gwałtownego wzrostu cen energii a europejskiej konkurencyjności, a także możliwości zachowania przemysłu w Europie i warunki konieczne, by zatrzymać przenoszenie działalności produkcyjnej poza UE.

Organizatorzy szacują, że w tym roku na Kongresie pojawi się kilka tysięcy gości, a transmisje kongresowe obejrzy wielokrotnie więcej osób. Kongres jest doskonałą okazją do zaprezentowania i omówienia najważniejszych problemów i wyzwań, przed którymi stoi gospodarka europejska. Uczestnicy będą mieli okazję do wymiany poglądów i doświadczeń oraz do zbudowania sieci kontaktów biznesowych. XV Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to wydarzenie, które może przyczynić się do rozwoju gospodarczego Europy oraz przynieść korzyści dla jej mieszkańców.

źródło: UM Zabrze