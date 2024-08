Karta Mieszkańca Zabrza – już ponad 5000 mieszkańców z niej korzysta

Napisane przez mikolajczarnecki• 2:25 pm• Ciekawostki, Ważne w mieście

Zabrzańska Karta Mieszkańca cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta. Od momentu jej wprowadzenia do obiegu, już ponad 5000 osób zdecydowało się skorzystać z licznych korzyści, jakie oferuje ten program. Zabrze dołącza tym samym do grona miast, które aktywnie wspierają swoich mieszkańców poprzez różnorodne ulgi, zniżki i specjalne oferty dostępne dzięki karcie.

Dlaczego warto mieć Zabrzańską Kartę Mieszkańca?

Posiadanie Zabrzańskiej Karty Mieszkańca to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim konkretne korzyści finansowe. Posiadacze karty mogą liczyć na zniżki w wielu instytucjach kulturalnych, sportowych, a także w wybranych punktach handlowych i usługowych na terenie Zabrza. Program został stworzony z myślą o tym, aby wspierać lokalny biznes oraz promować korzystanie z miejskich zasobów przez mieszkańców.

Korzyści dla posiadaczy karty

Dzięki Zabrzańskiej Karcie Mieszkańca, można między innymi:

Skorzystać z tańszych biletów wstępu do miejsc takich jak Zabrzańska Filharmonia, czy Kino Roma.

do miejsc takich jak Zabrzańska Filharmonia, czy Kino Roma. Otrzymać zniżki na usługi sportowe , w tym na wejścia do basenów i siłowni miejskich.

, w tym na wejścia do basenów i siłowni miejskich. Korzystać z preferencyjnych warunków przy zakupie biletów na imprezy kulturalne organizowane przez miasto.

przy zakupie biletów na imprezy kulturalne organizowane przez miasto. Uzyskać rabaty w wybranych sklepach i restauracjach, które przystąpiły do programu.

Te i wiele innych benefitów sprawiają, że posiadanie karty jest niezwykle opłacalne.

Jak odebrać swoją Zabrzańską Kartę Mieszkańca?

Odbiór Zabrzańskiej Karty Mieszkańca jest prosty i dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta. Wystarczy złożyć wniosek poprzez stronę internetową Urzędu Miasta lub osobiście w jednym z punktów obsługi. Wymagane dokumenty to dowód osobisty oraz potwierdzenie zameldowania na terenie Zabrza.

Warto również zaznaczyć, że karta jest bezpłatna, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność. Proces wydawania karty jest szybki i bezproblemowy, co sprawia, że już po kilku dniach od złożenia wniosku można cieszyć się zniżkami i ulgami.

Rosnąca popularność programu

Od momentu uruchomienia programu widać wyraźny wzrost zainteresowania Zabrzańską Kartą Mieszkańca. Władze miasta są zadowolone z tego, jak pozytywnie program został przyjęty przez mieszkańców, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu na tego rodzaju inicjatywy. Plany na przyszłość zakładają dalsze rozszerzanie oferty zniżkowej oraz przystępowanie do programu kolejnych partnerów.

Każdy mieszkaniec Zabrza, który jeszcze nie posiada swojej karty, jest zachęcany do jak najszybszego przystąpienia do programu. Zabrzańska Karta Mieszkańca to nie tylko oszczędności, ale także możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu miasta i wspierania lokalnych inicjatyw.

źródło: UM Zabrze

Visited 14 times, 7 visit(s) today