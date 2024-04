Gry planszowe dla 7-latków. Rodzinna zabawa, która wspiera rozwój

Napisane przez mikolajczarnecki• 2:38 pm• Ciekawostki

Gry planszowe dla 7-latków to doskonałe źródło rozrywki. W tym wieku dzieci coraz bardziej czerpią radość z interakcji społecznych i eksploracji świata, a one oferują doskonałą okazję do nauki, zabawy i budowania więzi rodzinnych. W artykule omówimy, jakie korzyści przynosi wprowadzenie gier planszowych do życia 7-latków, podpowiemy, czym się kierować przy ich wyborze, oraz zaprezentujemy kilka ciekawych pozycji.

Gry planszowe dla siedmiolatków to nie tylko źródło dobrej zabawy

Gry planszowe dla siedmiolatków, oprócz zapewnienia rozrywki, pomagają w kształtowaniu umiejętności społecznych takich jak współpraca, komunikacja i empatia. Ponadto, poprzez rozwiązywanie zagadek i podejmowanie decyzji, dzieci rozwijają przy nich myślenie strategiczne oraz umiejętności planowania.

Gry planszowe dla 7-latka mogą również nauczyć dziecko cierpliwości i radzenia sobie z porażkami oraz być doskonałym narzędziem do ćwiczenia matematyki, czytania lub innych umiejętności.

Czym się kierować, wybierając gry planszowe dla 7-latka?

Wybierając gry planszowe dla siedmiolatka, warto zwrócić uwagę na to, aby przekazywały edukacyjne wartości, czyli zapewniały możliwość nauki nowych umiejętności lub rozwijania już posiadanych. Dodatkowo należy również wziąć pod uwagę czas trwania rozgrywki. Gry dla 7-latka nie powinny wymagać zbyt długiego spędzania czasu przy jednej partii. Dodatkowo dobre gry dla siedmiolatków mają łatwe do zrozumienia zasady, aby maluch mógł szybko przyswoić ich reguły.

Ponadto, wybierając gry od 7 lat, istotne jest również zadbanie o ich zróżnicowanie, aby dziecko miało możliwość wyboru spośród różnych typów, takich jak gry strategiczne, słowne, zręcznościowe czy logiczne, co pozwoli mu rozwijać różnorodne umiejętności i zainteresowania.

10 gier planszowych dla dzieci od 7 lat, na które warto zwrócić uwagę

Na rynku znaleźć można obecnie różne gry planszowe dla dzieci od 7 lat. Ich szeroki wybór oferuje między innymi sklep dziecięcy Malulu i to właśnie na podstawie jego oferty przygotowaliśmy poniższe zestawienie 10 wartych uwagi pozycji, które idealnie sprawdzą się w przypadku 7-latków.

Pierwsze 4 propozycje obejmują edukacyjne gry dla siedmiolatków. Wymienić wśród nich można takie tytuły jak Inside Me, Sylaby. Nauka czytania, Koncentracja. Trenuj Umysł oraz całą serię gier 7+ CORTEX Wyzwania. Wszystkie z nich łączy jedno — poprzez zabawę pomagają w nauce czytania, liczenia i innych umiejętności nabywanych przez dzieci w szkole. Dodatkowo zachęcają do eksploracji świata i w atrakcyjny sposób przekazują nowe informacje na jego temat.

Kolejne 3 propozycje obejmują natomiast gry logiczne dla 7-latka. Pierwszą z nich jest gra Sąsiedzi, przeznaczona dla 2 osób, która wymaga strategicznego planowania i przewidywania ruchów przeciwnika. Druga to SmartCar Mini do samodzielnej zabawy, polegająca na odpowiednim ułożeniu klocków, które mają różne kształty. Pobudza ona dziecko do myślenia oraz jednocześnie pozwala mu się wyciszyć. Jest to idealna gra dla 7-latka będącego miłośnikiem łamigłówek i motoryzacji. Ostatnią propozycją z tej kategorii jest natomiast strategiczno-kooperacyjna gra 7+ GROW UP!, w którą można grać w nawet 5 osób. Uczy ona współpracy, planowania oraz dodatkowo przekazuje wiedzę ogrodniczą.

Poza wymienionymi pozycjami warto także zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju kreatywne gry dla 7-latki, takie jak Creative battle, która opiera się na dorysowywaniu elementów, a także klasyczne planszówki rodzinne, do których zaliczyć można chociażby tytuł Pełny kurnik czy W poszukiwaniu złotego runa.

O czym pamiętać, aby granie w gry planszowe było świetną zabawą?

Aby granie w gry planszowe było nie tylko zabawą, ale także atrakcyjnym i edukacyjnym doświadczeniem, najważniejsze jest angażowanie dzieci w grę poprzez tworzenie pozytywnej atmosfery podczas rozgrywki i aktywne branie w niej udziału. Warto również przygotować się na pojawienie się negatywnych emocji u dziecka, takich jak frustracja czy uczucie przegranej. Zniwelować je można poprzez wspieranie dziecka, wyrażanie pochwał za wysiłek i okazywanie zrozumienia, a także tłumaczenie, że czasem w grze liczą się bardziej doświadczenia, wspólnie spędzony czas i nauka niż sam wynik.

Gry planszowe stanowią cenne narzędzie w edukacji i rozwoju siedmiolatków. Poprzez interakcję społeczną, rozwijanie umiejętności myślenia strategicznego oraz kształtowanie zdolności do radzenia sobie z emocjami, wspierają wszechstronny rozwój dziecka. Dlatego warto zachęcać dzieci do eksplorowania różnorodnych gier 7+ i spędzania czasu na wspólnej zabawie przy planszówkach.

