klub pastel zabrze

Na mapie Zabrza od lat działa wyjątkowe miejsce, które skupia miłośników sztuki, pasjonatów ceramiki oraz młodych twórców stawiających pierwsze kroki w świecie grafiki i malarstwa. Klub „Pastel” przy ul. Sobieskiego 4B to przestrzeń twórczej aktywności, która integruje mieszkańców Zabrza niezależnie od wieku.

Klub „Pastel” funkcjonuje w strukturach Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i pozostaje otwarty dla wszystkich – nie tylko dla członków spółdzielni. Jak podkreślają organizatorzy, liczy się przede wszystkim pozytywna atmosfera, chęć działania i otwartość na nowe formy wyrazu artystycznego. Klub kierowany jest przez mgr Krzysztofa Rumina, który pełni również funkcję instruktora w większości zajęć dla młodzieży.

Szeroka oferta zajęć – od ceramiki po grafikę warsztatową

Klub „Pastel” oferuje rozbudowany program warsztatów artystycznych, dostosowany do różnych grup wiekowych – od najmłodszych po dorosłych. W stałej ofercie znajdują się m.in.:

Zajęcia plastyczne:

dla dzieci (5–12 lat) – prowadzą Ewelina Kabaczyńska, Katarzyna Cupiał i Agnieszka Pluszczewicz,

dla młodzieży (12–15 i 16–19 lat) – instruktor: Krzysztof Rumin.

Kurs rysunku i malarstwa:

dla młodzieży (17–25 lat) – instruktor: Krzysztof Rumin.

Ceramika artystyczna:

dla dzieci (5–12 lat) – prowadzą Ewelina Kabaczyńska, Katarzyna Cupiał i Agnieszka Pluszczewicz,

dla młodzieży (13–20 lat) – instruktorki: Ewelina Kabaczyńska i Agnieszka Pluszczewicz,

dla dorosłych – prowadzi Katarzyna Cupiał.

To miejsce, gdzie nie tylko rozwija się pasje, ale i buduje relacje międzypokoleniowe, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.

Dogodne godziny i atrakcyjna cena

Zajęcia w Klubie „Pastel” prowadzone są w przyjaznych godzinach popołudniowych – od poniedziałku do czwartku w godz. 12:00–20:00, a w piątki od 11:00 do 19:00. Miesięczny koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 65 zł – co czyni ofertę nie tylko ciekawą, ale i dostępną.

Kontakt i informacje

Klub “Pastel” Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

📍 ul. Sobieskiego 4B, Zabrze

📞 tel.: 32 271 25 09

📧 e-mail: pastel@zabrzezsm.pl

🌐 www.zabrzezsm.pl

Klub „Pastel” to nie tylko miejsce nauki i twórczości – to przestrzeń, gdzie mieszkańcy Zabrza mogą odkrywać swoje pasje, dzielić się talentami i tworzyć lokalną kulturę od podstaw.

