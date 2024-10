Przygotowanie do kredytu hipotecznego w 2024 roku

Napisane przez mikolajczarnecki• 11:10 pm• Ciekawostki

Zaciągnięcie kredytu to poważna decyzja, dlatego zawsze powinna być dobrze przemyślana. Pożyczając od banku pieniądze, musimy liczyć się z tym, że ostateczna kwota do spłaty będzie wyższa niż suma, którą otrzymaliśmy. Kredyty, zwłaszcza zaciągane na dużą kwotę, wymagają rozwagi i starannego planowania. Im lepiej będziemy do tego przygotowani, tym łatwiej będzie nam zarządzać budżetem i uniknąć potencjalnych problemów finansowych w przyszłości. W tym wpisie skupimy się na jednym z najpopularniejszych na rynku rodzajów kredytów, czyli kredytach hipotecznych.

Krótka charakterystyka kredytów hipotecznych

Kredyt hipoteczny to szczególny rodzaj kredytu, który opiera się na zabezpieczeniu w postaci hipoteki na nieruchomości. Najczęściej jest przeznaczony na zakup, budowę czy remont domu lub mieszkania. Jego główną cechą jest długi okres spłaty, który może sięgać nawet kilkudziesięciu lat. Zaciągnięcie kredytu hipotecznego wiąże się z koniecznością ustanowienia zabezpieczenia spłaty zobowiązania w postaci hipoteki na rzecz banku. Hipoteka jest prawem, które daje wierzycielowi zabezpieczenie na nieruchomość na wypadek niespłacenia przez kredytobiorcę zobowiązania. Jeśli dana osoba przestanie spłacać raty kredytu hipotecznego, bank ma prawo dochodzić zaspokojenia długu w takiej wysokości, jaka pozostała do spłaty, wraz z odsetkami i kosztami windykacji. Natomiast po całkowitej spłacie kredytu i uregulowaniu należności wobec wierzyciela hipotecznego (banku), hipoteka wygasa – wówczas można złożyć wniosek o wykreślenie jej z księgi wieczystej nieruchomości.

Podstawowe warunki uzyskania kredytu hipotecznego

Kredyty hipoteczne cieszą się w bankach dużą popularnością. Polacy sięgają po nie głównie z myślą o zakupie swojego własnego „M”. Nie oszukujmy się: w dzisiejszych realiach rzadko kto może pozwolić sobie na kupno nieruchomości za gotówkę. Okresem rekordowego zainteresowania kredytami hipotecznymi był rok 2023, kiedy to wprowadzono program Bezpieczny Kredyt 2%. Aktualnie ustawowy limit dopłat do raty bezpiecznego kredytu został wyczerpany. Rząd zapowiedział jednak nowy program wsparcia – „Mieszkanie na Start”, który potocznie, choć czasami myląco, jest określany jako „Kredyt 0%”. Jeśli chcesz wziąć kredyt hipoteczny na standardowych warunkach, musisz spełnić pewne wymagania. Podstawowe kryterium to zdolność kredytowa i wkład własny. Zgodnie z definicją, zdolność kredytowa to możliwość spłaty potencjalnego zadłużenia wraz z odsetkami i opłatami w terminach określonych w umowie. Parametr ten to nic innego jak miara wiarygodności finansowej przyszłego kredytobiorcy, poprzez którą bank ocenia, czy osoba ubiegająca się o kredyt będzie w stanie systematycznie i terminowo regulować zaciągnięte zobowiązanie. Otrzymanie kredytu hipotecznego bez odpowiedniej zdolności kredytowej jest niemożliwe. Jeśli chcesz wziąć standardowy kredyt hipoteczny, musisz wnieść również obowiązkowy wkład własny. Stanowi on część wartości nieruchomości kupowanej lub budowanej inwestycji. W większości przypadków banki wymagają 20-procentowego wkładu własnego. Co istotne, wkładem własnym do kredytu hipotecznego może być nie tylko gotówka. Oprócz środków finansowych niektóre banki akceptują również inne rozwiązania, np. nieruchomości gruntowe (działki) lub oszczędności zgromadzone na IKE, IKZE oraz PPK.

Wybór oferty kredytu hipotecznego – o czym warto pamiętać?

Jak nietrudno się domyślić, nie wszystkie kredyty hipoteczne są takie same. Poszczególne oferty banków mogą się bowiem różnić parametrami, na które warto wcześniej zwrócić uwagę. Z pozoru podobne propozycje mogą się istotnie różnić, mogą mieć inne marże, prowizje czy ubezpieczenie. Trzeba również pamiętać, że każdy bank może stosować nieco inne zasady przy ocenie zdolności kredytowej oraz oferować inne warunki kredytu. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto skorzystać z pomocy eksperta kredytowego Credit Space, który pomoże znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie i uniknąć pułapek finansowych.

