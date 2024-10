Mieszkańcy Zaborza i Poremby protestują przeciwko likwidacji linii autobusowej 234

Napisane przez mikolajczarnecki• 10:14 pm• Ważne w mieście

Mieszkańcy dzielnic Zaborze i Poremba wyrażają stanowczy sprzeciw wobec planowanej likwidacji linii autobusowej 234 i zastąpieniu jej linią nr 15. Według nich zmiana ta znacząco pogorszy komunikację w ich rejonie, utrudniając codzienne dojazdy do pracy, szkół i instytucji publicznych.

Linia 234 jako kluczowy środek transportu

„Złoty środek” komunikacji miejskiej

Linia autobusowa 234 od lat stanowi podstawowy środek transportu dla mieszkańców Zaborza i Poremby. Uważana jest za „złoty środek” komunikacji, umożliwiając bezpośredni i szybki dojazd do centrum Zabrza. Wielu mieszkańców codziennie korzysta z tej linii, doceniając jej częstotliwość i trasę dostosowaną do ich potrzeb.

Znaczenie dla społeczności lokalnej

Autobus ten jest szczególnie ważny dla osób starszych, które nie mają dostępu do alternatywnych środków transportu. Linia 234 umożliwia im swobodne poruszanie się po mieście, dostęp do przychodni, aptek czy sklepów. Dzieci i młodzież również korzystają z niej, dojeżdżając do szkół i placówek edukacyjnych.

Obawy mieszkańców przed zmianami

Wydłużony czas przejazdu

Mieszkańcy obawiają się, że zastąpienie linii 234 linią nr 15 znacząco wydłuży czas przejazdu. Nowa trasa miałaby liczyć około 30 kilometrów, co w połączeniu z już istniejącymi opóźnieniami może utrudnić codzienne dojazdy. W godzinach szczytu autobusy często są opóźnione, a dodatkowe kilometry tylko pogłębią ten problem.

Problemy z opóźnieniami

Linia 234 już teraz boryka się z opóźnieniami, szczególnie na trasie Zabrze Goethego – Zaborze. Mieszkańcy zgłaszali te problemy do ZTM, co skutkowało modyfikacją rozkładów jazdy i dyscyplinarnymi konsekwencjami wobec przewoźników. Obawiają się, że zmiana trasy pogorszy sytuację.

Niebezpieczne trasy piesze

Dla mieszkańców ulic takich jak Leszczynowa, Kawika, Korczoka, Modrzewiowa, Pordzika czy Działaczy Rodła, dostęp do alternatywnych przystanków jest utrudniony i niebezpieczny. Trasy prowadzą przez cmentarz i ogródki działkowe, co stanowi zagrożenie, zwłaszcza po zmroku.

Zatłoczenie i niewłaściwe pojazdy

Planowane wprowadzenie linii 15 budzi obawy o zatłoczenie autobusów. Większe pojazdy, takie jak autobusy przegubowe, mogą mieć trudności z poruszaniem się po wąskich ulicach Zaborza. Mieszkańcy obawiają się, że komfort podróży znacznie się pogorszy.

Wcześniejsze sprzeciwy i brak reakcji

Niezrozumienie potrzeb mieszkańców

Mieszkańcy podkreślają, że już w latach 2021 i 2023 wyrażali swój sprzeciw wobec zmian w linii 234. Pomimo to, otrzymują informacje o trwających konsultacjach społecznych dotyczących jej likwidacji. Czują się lekceważeni i domagają się poważnego traktowania ich potrzeb.

Brak alternatyw

Proponowane wcześniej zmiany obejmowały m.in. połączenie z Osiedlem Kopernika, co oznaczałoby krótszą trasę. Obecne plany wprowadzenia linii 15 są dla mieszkańców niekorzystne, nie oferując realnej alternatywy dla dotychczasowej komunikacji.

Apel mieszkańców do władz

Zachowanie linii 234 bez zmian

Mieszkańcy stanowczo apelują o niepodejmowanie decyzji o likwidacji czy modyfikacji linii 234. Podkreślają, że jest to kluczowy element infrastruktury transportowej ich dzielnic, niezbędny do codziennego funkcjonowania.

Potrzeba zwiększenia częstotliwości

Oprócz zachowania obecnej trasy, mieszkańcy wnioskują o zwiększenie liczby odjazdów w godzinach szczytu. Umożliwiłoby to lepszą obsługę rosnącej liczby pasażerów i zmniejszenie problemów z opóźnieniami.

Znaczenie komunikacji miejskiej dla społeczności

Dostęp do usług i instytucji

Dla wielu mieszkańców Zaborza i Poremby linia 234 to jedyny środek transportu umożliwiający dostęp do szkół, przychodni, urzędów czy miejsc pracy. Jej likwidacja utrudniłaby życie szczególnie osobom nieposiadającym samochodów, osobom starszym oraz młodzieży.

Wspieranie ekologicznego transportu

W czasach, gdy promuje się proekologiczne postawy, sprawna komunikacja miejska jest kluczowa. Mieszkańcy chcieliby korzystać z transportu zbiorowego, unikając opóźnień i utrudnień, co jest niemożliwe przy obecnych propozycjach zmian.

źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/autobus234

