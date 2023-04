Na co zwrócić uwagę kupując nowe botki?

Zakup butów dla wielu kobiet jest mocno stresujący. Nie wiedzą kompletnie, na co zwrócić uwagę, aby ich zakup był rzeczywiście strzałem w dziesiątkę. Co więcej, nie chcą wydać pieniędzy na buty, które tylko są modne, ale ich jakość rozczarowuje już po pierwszym kroku. Lepiej w swojej garderobie mieć kilak par dobrych butów niż kilkanaście, ale byle jakich. Właśnie z tego założenia powinna wychodzić każda kobieta, która rozgląda się za kolejną parą butów. Oto kilka porad, którymi chcemy się podzielić.

Jakiej jakości są botki damskie w nowej ofercie sklepu Answear?

Przede wszystkim należy wybrać dobre miejsce/sklep, w którym będziemy robić zakupy. Zakup obuwia na bazarze miejskim, czy też w sklepie, w którym przeważa towar ze wschodu, odpada. Są to buty, które już po pierwszych kilku spacerach tracą piękny wygląd, a na dodatek ulegają uszkodzeniom. Sporo osób wybiera te buty ze względu na niską cenę. Niestety w rezultacie takowe podejście nie będzie zbyt ekonomiczne. Buty będą musiały być częściej zmieniane, a to się wiąże jednak z wydatkiem.

Lepiej od razu poszukać sklepu, w którym do jakości butów nie można się doczepić. Bez wątpienia takim sklepem jest Answear. Jest to sklep internetowy, na którym nie sposób się zawieźć. Przeglądając sobie botki damskie w nowej ofercie sklepu Answear, na pewno warto „rzucić okiem” na szycia. Przybliżając zdjęcie, widzimy, czy są one wykonane profesjonalnie, czy też coś wygląda nie do końca profesjonalnie.

Warto zwrócić uwagę na materiał, z którego buty są wykonane. Konieczne jest zapoznanie się ze wszelkimi parametrami i cechami. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy są to buty dla nas, czy też nie. Poleca się czytać opisy. Czasami sugerowanie się samymi zdjęciami jest kompletnie bez sensu.

Gdy ocenimy, że jakość butów, które nas zainteresowały, jest w porządku, to warto przejść do kolejnego kroku.

Wybierz właściwy rozmiar

Gdy wybrane obuwie po pierwsze nam się podoba, a po drugie jest wysokiej jakości, to można przejść do wyboru odpowiedniego rozmiaru. Nie należy się sugerować tylko i wyłącznie rozmiarem głównym, czyli na przykład 38, 39, czy też 40. Najważniejsza dla nas jest długość wkładki. Jest ona podana w centymetrach dla każdego z rozmiarów. Wystarczy, że w domu zmierzymy rozmiar wkładki swoich butów i mamy odpowiedni rozmiar podany niczym na tacy. Nie ma nic prostszego.

Gdyby przypadkiem rozmiar okazał się źle dobrany, czy też obuwie po prostu się nam nie podoba, to możemy zakupione botki, czy też inne obuwie zwrócić. Otrzymamy zwrot pieniędzy, czy też buty zostaną nam wymienione. Wybór należy tylko i wyłącznie do nas. Nikt niczego nie będzie nam sugerował, czy też do czegokolwiek namawiał.

Na sam koniec chcemy także dodać, że warto by było odpowiednio o zakupione buty dbać. Nie tylko chodzi o ich czyszczenie (w końcu czystość butów to nasza wizytówka), ale także chodzi o pielęgnację. Na rynku znajdziemy mnóstwo specjalistycznych preparatów do konkretnych butów. Na szczególną uwagę zasługują buty skórzane, a także te wykonane z zamszu. Regularność pewnych zabiegów pielęgnacyjnych jest kluczem do sukcesu.