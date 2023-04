Kod pocztowy Zabrze – Kody Pocztowe

Zabrze jest jednym z większych miast w województwie śląskim, położonym na południu Polski. Miasto to ma powierzchnię 80,4 km² i zamieszkuje je 156 082 mieszkańców, co daje gęstość zaludnienia na poziomie 1 941 osób na km². Zabrze jest podzielone na 21 dzielnic, co czyni z niego duże i zróżnicowane miejsce do życia. Liczba ludności Zabrza […]