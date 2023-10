Nowoczesne metody zdobienia opakowań plastikowych: Wprowadzenie do technologii IML i jej zalet w branży opakowań

Napisane przez mikolajczarnecki• 2:48 pm• Ciekawostki

Dokonując wyboru opakowań, producenci zwracają uwagę między innymi na ich trwałość, lekkość i higieniczność. Natomiast ze względów marketingowych kluczową rolę odgrywa etykieta. Stąd też rosnące zainteresowanie nowoczesnymi technologiami, dostarczającymi rozwiązań w tym obszarze. Dzisiaj przyjrzymy się technologii IML. Wyjaśnimy, czym ona jest i dlaczego korzystają z niej wiodący producenci opakowań.

Technologia IML – co to takiego?

IML, czyli In-Mould Labelling, to technologia umożliwiająca łączenie etykiety z opakowaniem bezpośrednio w procesie produkcji opakowania. Dzięki temu etykieta i opakowanie, powstające z tego samego materiału, stają się jednością. Brzmi prosto, ale w praktyce to połączenie rewolucyjnych rozwiązań z dziedziny inżynierii materiałowej i wyrafinowanej techniki produkcji.

Estetyka i trwałość w jednym

Największą zaletą technologii IML jest niezwykła estetyka opakowań. Ponieważ etykieta i opakowanie są produkowane z tego samego tworzywa, uzyskujemy produkt o niesamowicie spójnym wyglądzie i wyjątkowej jakości. Opakowania z etykietami IML wyróżniają się na półkach, przyciągając wzrok klientów.

Jednak IML to nie tylko estetyka – to także trwałość. Opakowania wytwarzane z zastosowaniem tej technologii są odporne na oddziaływanie czynników zewnętrznych, takich jak niskie temperatury, wilgoć, zabrudzenia, czy ścieranie. Etykieta nie blaknie, nie odrywa się, nie niszczy – stanowi bowiem integralną część opakowania.

Odpowiedź na potrzeby rynku

Kolejnym atutem technologii IML jest elastyczność. Dzięki niej producenci mają możliwość zmiany wzoru etykiety, co pozwala wprowadzać dynamiczne zmiany w zakresie identyfikacji wizualnej marki, strategii marketingowej czy też asortymentu. Ponadto możliwe jest szybkie i bezproblemowe dostosowanie opakowania do konkretnego wydarzenia, promocji czy sezonu. Możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku daje przewagę konkurencyjną i pozwala być zawsze o krok przed innymi.

Ekologia na pierwszym miejscu

Technologia IML to rozwiązanie atrakcyjne pod względem estetyki i trwałości, ale również ekologii. Opakowanie z etykietą IML można w całości poddać recyklingowi, co stanowi rozwiązanie absolutnie przełomowe. Współczesne przedsiębiorstwa, w tym producenci chemii i żywności, poszukują akceptowalnych ekologicznie i jednocześnie trwałych rozwiązań dla swojego biznesu. Technologia IML idealnie wpisuje się w te potrzeby.

Technologia IML to przyszłość w dziedzinie zdobienia opakowań plastikowych. Łączy w sobie estetykę, trwałość, elastyczność oraz ekologię, dając producentom niezwykłe narzędzie do tworzenia opakowań, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających klientów biznesowych. Nie dziwi zatem, że rozwiązanie to wdrażają najbardziej renomowane przedsiębiorstwa z branży, takie jak choćby plast-box.com – producent pojemników plastikowych, specjalizujący się w wytwarzaniu wiader z polipropylenu.

