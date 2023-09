Ostatnie wycieczki do AdmiralsPalast przed remontem

Nadchodzi wyjątkowa okazja do zwiedzenia kultowego miejsca na Górnym Śląsku – dawnego hotelu AdmiralsPalast. Stowarzyszenie Wrazidlok, po serii popularnych wizyt w tym zabytkowym obiekcie, planuje ostatnie trzy wycieczki przed planowanym na niego remontem. Najbliższa sobota, 9 września, to magiczna data, kiedy wszyscy zainteresowani będą mogli podziwiać wnętrza tego architektonicznego cudu o 10:00, 11:00 i 12:00. Ekspertami, którzy przekażą uczestnikom ciekawostki z historii budynku, będą Józef Krzyk – dziennikarz specjalizujący się w historii oraz dr Łukasz Zimnoch – prezes stowarzyszenia WRAZIDLOK. Współorganizatorem tego niezwykłego wydarzenia jest samo Miasto Zabrze.

Specjalne zaproszenie dla twórców – zarówno fotografów, videoblogerów, jak i tiktokerów – na godzinę 12:00. Wyjątkowość i detale AdmiralsPalast to doskonałe tło dla artystycznych kreacji.

Za co cenimy AdmiralsPalast? To perła w koronie śląskiej architektury, której nowatorski design, dbałość o szczegóły i innowacyjna konstrukcja nie przestają fascynować. Trudno nie wspomnieć o determinacji władz miasta, której efektem będą prace renowacyjne. Poprzedni miesiąc przyniósł podpisanie umowy na kompleksowy remont tego architektonicznego skarbu przy ul. Wolności 305. Dzięki inicjatywie Miasta Zabrze, budynek zyska nową jakość i zostanie udostępniony mieszkańcom.

Pamięć o historii hotelu jest niezwykle ważna. Był on wizytówką Zabrza z okresu przedwojennego, swoim stylem nawiązującym do architektury chicagowskiej. Powstał w latach 1924-1928, łącząc w sobie elementy modernizmu z art deco. Płaskorzeźby na elewacji przedstawiające głowy ludzi z pięciu kontynentów, imponująca kopuła, czy ogród na dachu z miejscem tanecznym – to tylko niektóre z unikalnych cech tego miejsca. Dawniej pełnił funkcję hotelu z 48 pokojami, kawiarni, restauracji oraz sali balowej.