Pantera na wolności w Chorzowie: Ćwiczenia ratunkowe służb porządkowych i zoo zakończone sukcesem

Wczesnym rankiem w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym rozpoczęły się ćwiczenia związane z ucieczką zwierzęcia z wybiegu. W ramach scenariusza, pracownicy zoo poinformowali Komendę Miejską Policji w Chorzowie oraz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego o ucieczce pantery śnieżnej. Akcja rozpoczęła się od działań na terenie zoo, jednak scenariusz ćwiczeń zakładał, że zwierzę znajdzie się w Parku Śląskim, co wymagało zaangażowania policji.

Po wyznaczeniu obszaru, na którym zwierzę miało się znajdować, policjanci oraz straż miejska przystąpili do izolacji terenu. Funkcjonariusze zostali wyposażeni w broń długą oraz specjalną siatkę obezwładniającą. Część działań odbyła się w terenie. W celu zabezpieczenia większej części obszaru, wezwano wsparcie z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, jednak ich interwencja była jedynie teoretyczna.

Po godzinie poszukiwań, patrol zauważył zwierzę na drzewie. Zestaw z siatką, weterynarz oraz pracownik firmy zajmującej się odłowem zwierząt zostały skierowane w to miejsce. Razem udało im się schwytanie zwierzęcia i przetransportowanie go bezpiecznie z powrotem do zoo. Po zakończeniu ćwiczeń, służby oraz podmioty biorące w nich udział omówiły podjęte działania.

Ćwiczenia były odpowiedzią na możliwość ucieczki zwierząt z ogrodów zoologicznych czy cyrków, choć zdarzają się one rzadko. Śląski Ogród Zoologiczny oraz Komenda Miejska Policji w Chorzowie opracowały specjalne algorytmy, które pozwalają na szybkie i bezpieczne odłowienie zbiegłych zwierząt. Celem ćwiczeń było zwiększenie efektywności działania służb w przypadku sytuacji kryzysowej, weryfikacja czynności podejmowanych w sytuacji szczególnego zagrożenia oraz udoskonalenie współpracy z innymi podmiotami.

Działania takie przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwierząt. Warto podkreślić, że wszystkie pantery śnieżne przebywające w zoo czują się dobrze, a w ramach ćwiczeń zastąpiła uciekiniera pluszowa zabawka.

Ćwiczenia te pokazały, że w przypadku ewentualnej ucieczki zwierzęcia, służby są dobrze przygotowane i potrafią sprawnie działać. Warto podkreślić, że takie sytuacje nie są łatwe i wymagają zgrania działań różnych służb.

Dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, Janusz Kurski, wyraził zadowolenie z przebiegu ćwiczeń, podkreślając, że takie działania pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo zwierząt, pracowników ogrodu oraz mieszkańców Chorzowa. Podobne ćwiczenia są regularnie organizowane w różnych miejscach na świecie, a ich celem jest weryfikacja przygotowania służb oraz poprawa koordynacji działań w przypadku zagrożenia.

źródło: Policja Śląsk