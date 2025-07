Policja poszukuje świadków kolizji na autostradzie A4 – ważny apel do kierowców

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 4:19 pm• Ważne w mieście

Zabrzańscy policjanci prowadzą postępowanie dotyczące zdarzenia drogowego, do którego doszło 4 lipca 2025 roku około godziny 16:35 na zabrzańskim odcinku autostrady A4, na 318,1 kilometrze w kierunku Wrocławia. W kolizji uczestniczyły dwa pojazdy: Ford z przyczepą oraz Toyota. Obecnie funkcjonariusze poszukują świadków, którzy mogą pomóc w ustaleniu dokładnych okoliczności tego incydentu.

Kolizja na A4 – co wiadomo do tej pory?

Zdarzenie miało miejsce na jednym z najczęściej uczęszczanych odcinków autostrady A4, który codziennie pokonują setki kierowców. 4 lipca, tuż po godzinie 16:30, na wysokości 318,1 kilometra w kierunku Wrocławia doszło do kolizji dwóch pojazdów – Forda ciągnącego przyczepę oraz Toyoty.

Na miejscu interweniowały służby, jednak szczegóły dotyczące przyczyn i przebiegu zdarzenia nadal są przedmiotem ustaleń. Policjanci nie informują o osobach rannych, co może wskazywać, że była to kolizja, a nie wypadek. Mimo to, każda kolizja na drodze szybkiego ruchu stwarza potencjalne niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu i może mieć poważne konsekwencje – zarówno prawne, jak i zdrowotne.

Dlaczego tak ważne są zeznania świadków?

Ustalenie przebiegu kolizji na podstawie dostępnych śladów oraz relacji uczestników zdarzenia nie zawsze jest wystarczające. W takich przypadkach kluczowe mogą okazać się relacje osób postronnych – świadków, którzy widzieli moment zderzenia lub jego okoliczności. To ich zeznania często przesądzają o tym, kto był sprawcą, a kto poszkodowanym.

Właśnie dlatego policjanci apelują do wszystkich, którzy mogli być świadkami zdarzenia 4 lipca na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia – szczególnie na 318,1 km – o niezwłoczny kontakt. Nawet pozornie mało istotne informacje, jak np. sposób zmiany pasa ruchu czy prędkość pojazdów, mogą mieć decydujące znaczenie dla dalszego przebiegu postępowania.

W jaki sposób można zgłosić się jako świadek?

Osoby posiadające informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z zespołem do spraw wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Można to zrobić:

telefonicznie pod numerem: 47 854 32 97

osobiście, zgłaszając się w najbliższej jednostce Policji

Policja zapewnia, że wszystkie zgłoszenia zostaną przyjęte z należytą uwagą, a świadkowie mogą liczyć na anonimowość.

Apel do kierowców z wideorejestratorami

Coraz więcej kierowców korzysta z wideorejestratorów, które zapisują przebieg trasy. Policja prosi, aby osoby, które 4 lipca około godziny 16:30 przejeżdżały przez wskazany odcinek autostrady A4, sprawdziły swoje nagrania. Jeżeli na filmie znajduje się moment kolizji, manewry pojazdów lub inne istotne zdarzenia – takie nagranie może okazać się kluczowe dowodem w sprawie.

Nawet jeśli kierowca nie był bezpośrednim świadkiem zdarzenia, a jego kamera uchwyciła okoliczności mogące pomóc w ustaleniu winnego, przekazanie takiego materiału może znacząco przyspieszyć wyjaśnienie sprawy.

Źródło: Policja Zabrze

