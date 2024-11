Profesjonalne tłumaczenia prawne: Wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:28 am• Ciekawostki

Tłumaczenia prawne to jedna z najbardziej wymagających dziedzin tłumaczeń. Poza doskonałą znajomością języków wymaga także wiedzy z zakresu prawa i terminologii prawniczej. Umowy, orzeczenia czy postanowienia są pełne zawiłości i zrozumienie ich nawet w ojczystym dla nas języku może stanowić niemały problem. Kiedy więc konieczne jest tłumaczenie dokumentów warto powierzyć to zadanie specjalistom, bo skutki niewłaściwego przekładu mogą być opłakanie. Jak więc tego uniknąć? Które dokumenty wymagają uwierzytelnienia? I jak zlecić tłumaczenie prawne? Tego dowiesz się już wkrótce!

Tłumaczenie prawne czy prawnicze?

Jest różnica? Owszem. Co prawda niewielka, ale warto ją znać. Tłumaczenie prawne dotyczy tekstów, które mają charakter formalny i związane są z procedurami lub przepisami prawnymi. Najczęściej są to teksty takie jak umowy, kontrakty, akty prawne, statuty firm czy prawo cywilne i handlowe. Tłumaczenie prawnicze natomiast odnosi się do tłumaczenia tekstów związanych z szerszym zakresem działalności prawniczej, obejmującym interpretacje, opinie prawne, orzecznictwo, a także literaturę prawniczą. To tłumaczenia bardziej przypomina tłumaczenie specjalistyczne odnoszące się do branży prawniczej.

Czy każde tłumaczenie prawne wymaga uwierzytelnienia?

O dziwo, nie każde tłumaczenie prawne musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego. Jednak tłumaczenia uwierzytelnione stanowią zdecydowaną większość tego typu przekładów – wszystko zależy od jego przeznaczenia. Jeśli dokument ma zostać przedłożony w urzędzie lub instytucji państwowej, konieczne jest jego poświadczenie. Dla przykładu, tłumaczenie poniższych dokumentów często wymaga uwierzytelnienia:

Umowy i akty notarialne,

Wyroki, postanowienia i orzeczenia sądowe,

Akty zgonu, narodzin, małżeństwa,

Wnioski o przyznanie wizy lub pozwolenia na pobyt,

Dyplomy i certyfikaty.

W przypadku tak istotnych dokumentów, warto powierzyć je w ręce doświadczonych tłumaczy przysięgłych. Jeśli chodzi o teksty, które nie wymagają tłumaczenia przysięgłego, w głównej mierze są to dokumenty wewnętrzne, takie jak umowy handlowe, raporty czy opinie prawne, a nawet aktów prawnych (pod warunkiem, że nie zostaną one wykorzystane w instytucjach państwowych i urzędach).

Biuro tłumaczeń MT: Profesjonalne tłumaczenie dokumentów prawnych

Szukasz profesjonalistów do tłumaczenia dokumentów? Biuro Tłumaczeń MT zapewnia kompleksową obsługę zarówno klientów indywidualnych, jak i firm. Niezależnie od rodzaju i objętości dokumentu nasz zespół dostarczy precyzyjne tłumaczenie, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jak zamówić usługę? Wypełnij formularz zapytania o wycenę, a odpowiedź otrzymasz w ciągu godziny. Po akceptacji oferty natychmiast przystąpimy do realizacji. Przekonaj się, jakie to proste — sprawdź naszą ofertę już dziś!

