Rola terapii grupowej w leczeniu uzależnień – jak działa i jakie ma korzyści?

Widząc postępy innych członków grupy, uczestnicy mogą znaleźć dodatkową motywację do kontynuowania własnej drogi do zdrowia. Sukcesy innych mogą inspirować do podejmowania wysiłków na rzecz własnego rozwoju. Obserwacja pozytywnych zmian u innych uczestników dodaje wiary w możliwość osiągnięcia własnych celów terapeutycznych.