ZUS: Wzrosła liczba pracujących cudzoziemców w Śląskim i w kraju

tego roku przekroczyła 1 mln 160 tys. osób. To więcej o 21,8 tys. niż w marcu 2024 roku. W województwie śląskim, pod koniec pierwszego półrocza tego roku, zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych było ponad 101,3 tys. obywateli z zagranicznym paszportem. Największą grupę wśród pracujących obcokrajowców stanowią Ukraińcy.

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ZUS pod koniec czerwca br. w stosunku do marca wzrosła zarówno w statystykach krajowych, jak i wojewódzkich. W krajowych statystykach to wzrost o blisko 22 tys. obcokrajowców, a w Śląskim o niespełna 2, 5 tys. Już od lat zdecydowany prym na rynku pracy wśród cudzoziemców stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec czerwca było ich ponad 771 tys., w województwie śląskim blisko 76 tys. Ukraińców. Poza nimi najliczniejsze narodowości, które legalnie świadczą pracę w naszym kraju to Białorusini – 133,9 tys. osób ( w województwie śląskim – 5,2 tys. osób) i Gruzini – 27,2 tys. osób ( w województwie śląskim – 3,3 tys. osób).

Dane dla województwa śląskiego zbierane są z sześciu oddziałów ZUS funkcjonującym na tym terenie. Każdy z obejmuje obszar kilku miast, powiatów, gmin. – W województwie śląskim na koniec czerwca odnotowaliśmy 101 tys. obcokrajowców, gdzie jeszcze pod koniec marca ubezpieczeniom społecznym podlegało 98,8 tys. cudzoziemców. Oprócz dominującej grupy obywateli Ukrainy, a następnie Białorusinów i Gruzinów, sporo też osób legalnie pracujących w Śląskim to obywatele Mołdawii (1 357 osób), czy Indii (1328). Do ubezpieczeń zgłoszeni są również obcokrajowcy z bardziej odległych, często egzotycznych krajów. To osoby pochodzące m.in. z Meksyku, Jordanii, Madagaskaru czy Kamerunu – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Dane dla poszczególnych oddziałów ZUS w województwie śląskim

obywatelstwo ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA ODDZIAŁ CHORZÓW ODDDZIAŁ CZĘSTOCHOWA ODDZIAŁ RYBNIK ODDZIAŁ SOSNOWIEC ODDZIAŁ ZABRZE RAZEM OGÓŁEM 15 646 23 576 15 334 19 862 10 328 16 597 101 343 BIAŁORUSKIE 532 1 152 1 403 888 359 878 5 212 GRUZIŃSKIE 550 611 625 601 394 572 3 353 INDYJSKIE 64 358 129 105 187 485 1 328 MOŁDAWSKIE 268 172 472 182 127 138 1 357 UKRAIŃSKIE 12 176 17 022 10 831 15 895 7 977 11 993 75 894

Liczba ubezpieczonych z Białorusi, Gruzji, Indii, Mołdawii i Ukrainy według Oddziałów ZUS w województwie śląskim – stan na 30.06.2024 r.

– Liczba obywateli innych państw pracujących w Polsce i w naszym województwie może być inna niż ta podawana w statystykach ZUS, bo część z nich nie ma ubezpieczenia. Dane ZUS obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, np. na umowę o pracę, zlecenie. W danych tych nie są uwzględnieni zagraniczni pracownicy, którzy wykonują pracę na umowę o dzieło lub pracują nielegalnie – dodaje rzeczniczka.

Pracują i zatrudniają innych

Cudzoziemcy posiadający określoną podstawę pobytu w Polsce mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Oznacza to, że mogą podejmować i prowadzić każdą dopuszczoną polskim prawem formę działalności gospodarczej. W województwie śląskim działalność gospodarczą prowadzi ponad 3,8 tys. obcokrajowców. Najwięcej z Ukrainy. Ze statystyk ZUS wynika, że w Śląskim najwięcej firm założonych przez cudzoziemców zgłoszono w oddziałach ZUS w Chorzowie i w Rybniku. Na koniec czerwca w każdym z tych oddziałów odnotowano ponad 1 tys. działalności gospodarczej prowadzonej przez obcokrajowców. Z terenu działalności Oddziału ZUS w Bielsku-Białej i Zabrza ponad 500 obcokrajowców założyło firmę i zgłosiło w każdym z tych oddziałów, a z terenu działalności częstochowskiego i sosnowieckiego ZUS – ponad 300 firm w każdym z tych oddziałów.

W całym kraju własny biznes prowadzi 63,4 tys. cudzoziemców.

