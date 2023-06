Zabrze w sercu Śląska: Nowa mobilna aplikacja dla turystów i mieszkańców

Wczoraj miało miejsce oficjalne zakończenie termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Zabrzu-Grzybowicach, usytuowanego przy ulicy Badestinusa 30. Uroczystość ta była okazją do oddania do użytku odnowionego obiektu, a dzieci miały okazję zaprezentować interesujący program artystyczny. To kolejne przedszkole w naszym mieście, które stało się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem dla naszych najmłodszych mieszkańców. Docieplenie ścian elewacji […]