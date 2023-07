Skąd czerpać inspiracje przy urządzaniu wnętrz?

Urządzenie domu, mieszkania czy biura to zawsze wieloetapowy proces, u którego podstaw stoi pomysł. To właśnie z różnych koncepcji i idei powstaje projekt, będący bazą całej aranżacji. Skąd czerpać inspiracje? Źródeł jest wiele, a poniżej znajdziesz kilka pomysłów wartych przetestowania. Pamiętaj przy tym, aby pozostać wiernym swoim preferencjom i nie zmieniać na siłę swoich upodobań czy preferencji. Twoje wnętrza to oaza, w której powinieneś czuć się swobodnie, bezpiecznie i wygodnie. Zobacz, jak zamienić zwyczajne pomieszczenie w strefę komfortu.

Magazyny wnętrzarskie i katalogi internetowe

Choć magazyny papierowe są dzisiaj mniej popularne niż przed laty, to na rynku wydawniczym nie brakuje ciekawych pozycji wnętrzarskich. Gazety takie jak „Czas na wnętrze” oferują szereg wartościowych porad i publikacji, które są dostępne także w internetowej wersji wydania. Znajdziesz w nich sesje zdjęciowe domów, mieszkań, wskazówki ekspertów, inspiracje. To nie tylko nieruchomości krajowe, ale też zagraniczne, niektóre nagrodzone, a inne wyróżniające się ciekawą architekturą i rozwiązaniami. Na pewno znajdziesz w nich wiele pomysłów, które potem wykorzystasz u siebie.

Programy telewizyjne o aranżacji wnętrz

Ostatnio dużą popularnością cieszą się programy telewizyjne na temat urządzania i metamorfoz wnętrz. Nie brakuje ich zwłaszcza na kanale HGTV, gdzie czekają na Ciebie m.in. „Totalne remonty Szelągowskiej”, „Na dobrych fundamentach” czy „Weekendowa metamorfoza”. Inspirują i rzucają zupełnie nowe, świeże spojrzenie na temat remontów. Przestają one jawić się jako męczące i kosztowne, a stają się obietnicą dobrej zabawy i przygody, którą wieńczy przeprowadzka do wymarzonego M.

Wizyty w sklepach meblowych i oglądanie wystaw

W sklepach meblowych nie brakuje aranżacji i wystaw, które niejako sugerują sposób, w jaki można urządzić wnętrze z wykorzystaniem dostępnych produktów. W inspirowaniu przoduje IKEA, która ma szereg funkcjonalnych rozwiązań szczególnie do mniejszych mieszkań. Podobne propozycje znajdziesz też w salonach Agata Meble czy Black Red White. Jednak wycieczka do sklepów czasem nie przynosi odpowiedzi, a jedynie rodzi jeszcze więcej pytań. Co wybrać? Na jakie kolory się zdecydować? Gdzie rozstawić meble? Poza tym, wymagający i szukający niebanalnych rozwiązań niekoniecznie znajdą je wśród gotowego asortymentu, a raczej będą musieli zamówić na wymiar.

Konsultacje z doświadczonym projektantem

Bywa, że szukanie inspiracji nie przynosi pożądanych efektów, remont się zbliża albo już trwa, a Ty nadal nie wiesz, jak urządzić mieszkanie. Na tym etapie możesz zrobić chaotyczne zakupy, wybierając pojedyncze, niekoniecznie pasujące do siebie meble i bibeloty. A możesz też skonsultować się z projektantem wnętrz, który po poznaniu Twoich potrzeb i zapoznaniu się ze specyfiką lokalu zaproponuje spersonalizowane rozwiązania. To najlepszy sposób na zyskanie pięknych i funkcjonalnych wnętrz, nic więc dziwnego, że wiele osób decyduje się na konfrontację swoich pomysłów z profesjonalistami.