Rehabilitant (fizjoterapeuta) czy ortopeda? Do kogo kiedy bolą plecy?

Ból pleców jest dolegliwością, na którą skarży się bardzo wiele osób. Jego przyczyny mogą być różne, najczęściej jest wynikiem siedzącego trybu życia, braku ruchu, czy wykonywania czynności związanych ze schylaniem się oraz podnoszeniem różnych rzeczy w niewłaściwy sposób. W takich wypadkach niejednokrotnie ulgę może przynieść zwykły odpoczynek, czy gorąca kąpiel. Zdarza się jednak, że ból pleców ma poważniejsze przyczyny i niezbędna się pomoc specjalisty. Pytanie brzmi zatem do kogo się w takiej sytuacji udać?

Do kogo zgłosić się z bólem pleców?

Tak jak pisaliśmy we wstępie, ból pleców jest często spotykanym problemem, jednak w wielu przypadkach mija sam. Nie oznacza to jednak, że można go lekceważyć. Jeśli ból ten trwa długo lub powraca co jakiś czas i utrudnia nam codzienne funkcjonowanie, koniecznie należy skonsultować się ze specjalistą. Jakim? Możliwości jest kilka, oczywiście można udać się do lekarza rodzinnego, który z kolei może skierować nas do ortopedy. Ortopeda natomiast zleci wykonanie niezbędnych badań i skieruje nas na fizjoterapię. Dla osób mieszkających na południu Polski dobrym rozwiązaniem jest rehabilitacja, fizjoterapia w SALVEO w Rudzie Śląskiej.

Opisana przez nas ścieżka nie jest jedynym rozwiązaniem. Jak łatwo się domyślić, czas oczekiwania na wizytę u ortopedy jest zwykle dość długi. Jak rozwiązać ten problem?

Kiedy iść do ortopedy, a kiedy do fizjoterapeuty?

Od razu należy zaznaczyć, że wizyta u ortopedy nie wyklucza konsultacji z fizjoterapeutą i odwrotnie. Aby jednak skrócić czas oczekiwania na rozpoczęcie terapii, która bez wątpienia przyniesie nam ulgę, warto od razu udać się do gabinetu bądź kliniki rehabilitacyjnej, w której otrzymamy pomoc i rozpoczniemy terapię z fizjoterapeutą. Odpowiednio wykształcony rehabilitant (fizjoterapeuta) powinien doradzić jakie leczenie warto wdrożyć na początek, a jeśli w czasie trwania terapii odbędziemy wizytę u ortopedy i wykonamy niezbędne badania, to specjalista ten będzie mógł zmodyfikować lub poszerzyć zakres swoich działań.

Bardzo ważną kwestią jest to, aby nie przerywać leczenia w trakcie jego trwania. Może zdarzyć się tak, że już po kilku zabiegach odczujemy znaczną poprawę i uznamy, że dalsza fizjoterapia jest niepotrzebna. To duży błąd, gdyż ból może po pewnym czasie powrócić z jeszcze większą siłą. Każde rozpoczęte leczenie powinno zostać doprowadzone do końca.

Na co jeszcze pomaga fizjoterapia?

Ból pleców to nie jedyny problem, z którym warto udać się do fizjoterapeuty. Fizjoterapia jest skierowana do osób w każdym wieku i może pomóc m.in. w takich sytuacjach, jak bóle mięśni, bóle stawów, wady postawy, bóle migrenowe, rwa kulszowa, lub barkowa, blokady ruchomości stawów, czy bóle napięciowe. Bardzo często fizjoterapeuci pracują z osobami, które doznały różnego rodzaju urazów, bądź wymagają specjalistycznej opieki po wypadkach. Bardzo ważnym elementem pracy fizjoterapeutów jest edukacja i profilaktyka, która ma na celu zapobieganie powstawania np. urazów, czy kontuzji.