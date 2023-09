Szkółka narciarska w Szczyrku

Jak powinien wyglądać dobry kurs jazdy na nartach? Na to pytanie trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Dla kogoś istotny będzie sposób prowadzenia kursu, dla kogoś innego ilość oferowanych godzin, jeszcze ktoś inny zwróci uwagę na cenę. Dlatego ośrodki szkoleniowe coraz częściej zwracają uwagę, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie i niezależnie od ilości wykupionych godzin, otrzymał właściwe wskazówki, jak radzić sobie na stokach. Jak to wygląda w praktyce?

W jakim wieku wybrać się na kurs jazdy na nartach?

Dla młodszych dzieci jazda na nartach to przede wszystkim niesamowita frajda i zabawa. Dzieci nie kojarzą takiej nauki z niebezpieczeństwem czy ekstremalnymi warunkami, dlatego chętnie zakładają narty i próbują swoich sił na mniejszych górkach czy oślich łączkach. Takie kursy organizowane są jednak nie tylko dla najmłodszych. Również dorośli mają szansę opanować umiejętności na stokach.

W Szczyrku na kurs można zapisać dzieci już od 3 lat, bo na terenie ośrodka Beskid Sport Arena funkcjonuje bowiem profesjonalne przedszkole narciarskie. U dorosłych z kolei nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, choć trzeba wziąć pod uwagę własną kondycję fizyczną i ewentualną barierę strachu. W wyszukiwarce, pod frazą „szkółka narciarska szczyrk” można znaleźć jednak również oferty pojedynczych lekcji czy jednodniowych kursów. To świetny sposób, by się przekonać, czy kurs narciarski jest dobrym wyborem. W razie większego apetytu na śnieżne szaleństwo, kurs można przedłużyć.

Jak organizowane są lekcje na nartach Szczyrku?

Jak przekonują sami instruktorzy narciarstwa, wystarczy kilka godzin, by opanować jazdę pługiem i wstawanie na nartach. Upadki są właściwe wliczone w cenę każdego kursu narciarskiego i nie ma się, co oszukiwać, że będzie inaczej. By zejść z oślej łączki czy samodzielnie zjechać z prostej trasy, potrzeba przynajmniej kilku godzin nauki.

W Szczyrku można wykupić kursy jednodniowe, weekendowe albo tygodniowe. Przed wyjazdem w wielkie góry czy próbą pokonywania bardziej zaawansowanych tras, warto wykupić kurs całotygodniowy. Kursy narciarskie organizowane są w grupach albo indywidualnie. Lekcje organizowane są tak, by w każdym wymiarze były tak samo skuteczne. Uczestnicy są bowiem dobierani nie tylko pod względem wieku, ale i samych umiejętności, przez co każdy ma takie same szanse poznać wszelkie tajniki narciarstwa i nauczyć się szusować na stokach.

O czym pamiętać przed zapisaniem się na kurs?

Kurs narciarski w każdym wieku może przynieść fenomenalne efekty, trzeba jednak pamiętać, że to sport wyczynowy i dlatego na samym początku ważne jest przestrzeganie pewnych zasad. Przed kursem dobrze jest zadbać o kondycję, szczególnie w przypadku osób preferujących siedzący tryb życia. Jogging raz w tygodniu, jazda na rolkach czy choćby wykonywanie przysiadów niezmiernie ułatwi stawianie pierwszych kroków na stokach. Należy mieć też świadomość, że wjazd nawet na oślą łączkę może okazać się nie lada wyzwaniem, jeśli do dyspozycji jest tylko kanapa czy taśma. Świetnym wyborem jest ośrodek, który nawet dla dorosłych osób udostępnia wyciągi orczykowe. Te są łatwiejsze do pokonania, a przy okazji pozwalają opanować utrzymanie się na nartach.

O co kompletnie nie trzeba się martwić, to o sprzęt. Na miejscu funkcjonuje dobrze zaopatrzona wypożyczalnia, gdzie buty, narty i kaski dostępne są właściwie od ręki. Jedyne inwestycje, jakie się przydają to okulary gogle z nakładką przeciwsłoneczną i oczywiście kombinezon, który można kupić nawet z tańszej oferty marketowej. Osoby, które lubią czuć komfort i są bardziej ciepłolubne powinny założyć też bieliznę termoaktywną.

Lekcje jazdy na nartach dla najmłodszych – jak wyglądają?

Dzieci w wieku od 3 do 5 lat też mogą zacząć się uczyć jeździć na nartach. Dla nich przygotowane są ekstra zabawy z animatorem, by czas spędzony na śniegu upływał w przyjemny sposób. Zajęcia są organizowane najczęściej na 5 dni, ale można też zredukować do trzech albo nawet dwóch dni. Na czas trwania kursu nie trzeba kupować nart, ponieważ sprzęt też dla najmłodszych, dostępny jest wypożyczalni sprzętu, zlokalizowanej w ośrodku Beskid Sport Arena.