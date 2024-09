Rozumienie poziomów języka polskiego – co oznaczają A1, B2 i inne według CEFR?

Napisane przez mikolajczarnecki• 2:44 pm• Ciekawostki

Na jakim poziomie znasz język polski? To pytanie zadaje sobie większość obcokrajowców, którzy chcą rozpocząć naukę na uniwersytecie lub podjąć pracę w polskiej firmie. Otóż jak się okazuje, istnieje kilka sposobów na mniej lub bardziej precyzyjne określenie stopnia zaawansowania językowego. W Europie na szczególną uwagę zasługuje skala CEFR. Czym jest i co nam mówią poszczególne jej symbole? Tego dowiesz się z naszego artykułu. Zapraszamy.

Poziom znajomości języka polskiego – jak rozumieć skalę CEFR?

W skali CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) można wyróżnić 6 głównych poziomów: A1, A2, B1, B2, C1, C2, a także trzy pośrednie poziomy językowe: A2+, B1+,B2+. Jak rozumieć te oznaczenia? Otóż poziomy A odpowiadają podstawowej, B – średniozaawansowanej i C – zaawansowanej znajomości języka polskiego. Cyfry zaś to określenie dla niższego i wyższego etapu, na jakim znajduje się uczeń w ramach danego poziomu. Z kolei wspomniane wcześniej trzy pośrednie poziomy języka polskiego, oznaczają okresy przejściowe między głównymi poziomami.

Poziomy znajomości języka polskiego – wyjaśnienie

Kursanci, którzy uczą się polskiego od podstaw, zaczynają szkolenie na poziomie A1. W miarę upływu czasu, nakładu pracy i zdobywania kolejnych umiejętności, mogą wejść na wyższy etap znajomości języka. Czas na zrealizowanie poszczególnych poziomów jest kwestią indywidualną i zależy od wielu czynników. Szacuje się jednak, że zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności pozwalających na uzyskanie wyższego stopnia znajomości języka, zajmuje około 200 h lekcyjnych. Jest to jednak umowna liczba i nie odnosi się do wszystkich kursów.

Na przykład, żeby osiągnąć poziom A1 z języka polskiego, wymagane jest 180 – 200 h nauki. W przypadku poziomu B1 jest to już 350 – 400 h lekcji, z kolei poziom C2 stawia największe wymagania przed kursantami, którzy muszą poświęcić na naukę aż 1000 – 1200 h. Jak widać wymagania dotyczące poszczególnych etapów znajomości języka polskiego są bardzo zróżnicowane, jednak trudno się temu dziwić, skoro ich uzyskanie wiąże się z dysponowaniem coraz większą, bardziej skomplikowaną wiedzą i umiejętnościami.

Gdzie uczyć się języka polskiego od podstaw aż do poziomu zaawansowanego?

Jeśli chcesz uczyć się języka polskiego i zdobywać kolejne poziomy zaawansowania, dobrym rozwiązaniem będzie udział w zajęciach organizowanych przez profesjonalną szkołę języka polskiego. Przykładem takiej placówki jest Centrum Języka Polskiego Varia z Krakowa. Pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczysz się podstaw i wejdziesz na wyższe poziomy znajomości języka polskiego (sprawdź tu: https://kurspolskiego.pl/poziomy-jezykowe/). Nawet jeśli nie mieszkasz w Krakowie, również możesz uczyć się od najlepszych. Varia prowadzi także kursy online, dostępne dla wszystkich, niezależnie od zamieszkiwanego miasta czy kraju. Zapoznaj się z ofertą placówki i zacznij naukę języka polskiego u najlepszych.

Visited 11 times, 6 visit(s) today