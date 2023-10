Trendy, które nie przemijają, czyli fenomen kurtek skórzanych – poznaj go!

Pewne elementy naszej garderoby wydają się odporne na upływ czasu. Na tę listę bez wątpienia wpisać można kurtki skórzane, które zawsze znajdą miejsce w obowiązujących trendach modowych. Co więcej, potrafią przy tym wpisywać się w różne gusta i stylizacje. Wszystko dzięki temu, że wyróżnia je ponadczasowy styl, a także odrobina elegancji i pazura, co dodaje im unikalnego charakteru. Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł i poznaj fenomen kurtek skórzanych. Razem z Tobą odkryjemy, dlaczego uważane są za niezastąpione i nieustannie zachwycają.

Kurtki skórzane – ponadczasowy dodatek do wielu stylizacji

W dynamicznym świecie mody trendy zmieniają się błyskawicznie. Niektóre elementy garderoby okazują się jednak niepodatne na to zjawisko. Bez wątpienia wymienić można tutaj kurtki skórzane. Jest to bowiem kultowy i niezastąpiony produkt o ponadczasowym znaczeniu. W czym tkwi jego fenomen?

Kurtki ze skóry są bardzo wszechstronne. Doskonale sprawdzają się praktycznie przez cały rok. Taką kurtkę włożysz wiosną, jesienią, w chłodniejsze letnie wieczory, a nawet i zimą, gdyż na rynku pojawiły się również modele ocieplane. Warto też wspomnieć, że obecnie kurtki skórzane występują w wersji klasycznej, jak i awangardowej. Pasują więc do wielu outfitów, zarówno codziennych, jak i tych bardziej formalnych. Są przy tym bardzo wytrzymałe i odporne na upływ czasu, starzejąc się z klasą. Ten element odzieży zostanie więc Twoim towarzyszem na wiele sezonów.

Jak znaleźć dla siebie idealną kurtkę skórzaną?

Aby kurtka skórzana idealnie podkreślała Twoją osobowość i styl, musisz poświęcić trochę czasu na jej odpowiedni dobór – co niestety nie jest łatwym zadaniem. Od czego zacząć?

Fason

Na początek zastanów się, jaki styl preferujesz. Czy zależy Ci na rockowym charakterze, klasycznej elegancji, a może bardziej awangardowym modelu? Na tej podstawie dopasuj fason kurtki. Najpopularniejszym wyborem jest klasyczna ramoneska.

Kolorystyka

Następna kwestia to kolorystyka. Największą popularnością cieszą się kurtki czarne i brązowe. Jeśli jednak chcesz się wyróżnić, to zwróć także uwagę na inne barwy. Pamiętaj jednak, aby dopasować je również do odzieży, z którą chcesz zestawić swoją kurtkę.

Rodzaj skóry

Istotny jest także rodzaj skóry, który ma wpływ na cechy i wygląd Twojej kurtki, a także jej jakość. To właśnie dlatego kupuj kurtki skórzane z pewnych źródeł, takich jak np. https://davidryan.pl/. Produkty znajdujące się na stronie wykonane zostały z wysokogatunkowej skóry. Wyposażone są także w solidne szwy i dobrze wykonane zapięcia.

Rozmiar

Na koniec pozostaje Ci już tylko dopasowanie rozmiaru. Nie kieruj się standardową rozmiarówką, bo ta może różnić się w zależności od producenta. Dokładnie zmierz swoją sylwetkę, a w szczególności klatkę piersiową, talię, biodra oraz długość rękawa, który nie powinien wystawać poza nadgarstki. Pamiętaj o tym, że kurtka, na którą się zdecydujesz, musi zapewniać Ci swobodę ruchów oraz wygodę podczas noszenia. Jednocześnie nie może być zbyt luźna.

Kierując się powyższymi wskazówkami, na pewno wybierzesz model, w którym będziesz czuć się pewnie i komfortowo.