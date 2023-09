Turniej Szachowy „Pierwszy Dzień Jesieni” już 23 i 24 września

Serdecznie prosimy o rozpropagowanie informacji dotyczącej turnieju szachowego „Pierwszy Dzień Jesieni” organizowanego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Grzybowice w Zabrzu już 23 i 24 września. Szczegółowe informacje poniżej.

Turniej szachowy dla wszystkich chętnych w czterech kategoriach wiekowych: do lat 8 (rocznik 2015), do lat 10 (rocznik 2013), do lat 12 (rocznik 2011) oraz grupa Open. Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim 8 rund w tempie 60 minut na zawodnika w grupach juniorskich oraz 5 rund w grupie Open 60 + 30 sekund na zawodnika

Liczba miejsc ograniczona do 50. Zgłoszenia na turniej przyjmowane są przez serwis chessarbiter.com. Wpisowe wynosi 100 zł grupa Open, 60,00 zł grupy do lat 8 , 10 i 12 w pełni przeznaczone na organizację turnieju, płatne przed zawodami w dniu 23 września 2023 roku. Warunkiem uczestnictwa jest potwierdzenie udziału w zawodach do dnia 20 września 2023 na adres e-mail bensow1974@interia.pl. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i rok urodzenia klub lub miasto.

Nagrody: rzeczowe za miejsca I – III w grupie do lat 8, 10 ,12. Open – finansowe za I miejsce 300 złotych za II miejsce 200 złotych za III miejsce 100 złotych – gwarantowane przy udziale 10 uczestników.

Pozostałe uzależnione od ilości uczestników.

Turniej przeprowadzony zostanie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Harmonogram:

sobota – 23 września

9.00 – rozpoczęcie zapisów

9.50 – odprawa techniczka

Start rund 1-4: od 10.00 do 19.00 juniorzy oraz 1 – 3 grupa Open

niedziela – 24 września

10.00 – start rund 5-8 juniorzy i 4-5 grupa Open. Planowane zakończenie godz. 17.00.