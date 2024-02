Walentynkowa uczta dla ducha w Teatrze Nowym: 'Mój boski rozwód’

Napisane przez mikolajczarnecki• 9:21 pm• Kultura, Ważne w mieście

W dniu, gdy miłość jest świętowana na całym świecie, Teatr Nowy w Zabrzu przygotował dla swoich widzów wyjątkowy prezent – monodram „Mój boski rozwód”, który jest serdecznym zaproszeniem do wspólnego celebrowania uczuć. W głównej roli Jolanta Niestrój-Malisz, która z niezwykłą wrażliwością i głębią oddaje historię kobiety stawiającej czoła życiowym burzom z godnością i odwagą.

Spektakl jest piękną opowieścią o miłości, która dojrzewa, przemienia się i pokazuje swoje różne oblicza w różnych etapach życia. „Mój boski rozwód” to nie tylko historia o rozstaniu, ale przede wszystkim o sile, jaką w sobie nosimy, o odwadze do podejmowania trudnych decyzji i o nieustannej wierze w prawdziwe uczucie.

Teatr Nowy zaprasza do wspólnego świętowania Walentynek, oferując nie tylko rozrywkę na najwyższym poziomie, ale również przestrzeń do refleksji nad własnymi relacjami i uczuciami. To obietnica wieczoru pełnego emocji, który na długo pozostanie w pamięci widzów.

źródło: Teatr Nowy w Zabrzu

