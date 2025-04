Willa Jasień – idealne miejsce na wypoczynek w Beskidzie Żywieckim

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 8:47 am• Ciekawostki

Willa Jasień to wyjątkowe miejsce, w którym przyroda łączy się z historią, a nowoczesność z komfortem, tworząc niepowtarzalną atmosferę, idealną dla każdego. Z domu i tarasu roztaczają się piękne widoki na okoliczne szczyty i dolinę. A w domu znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz by zregenerować się po dniu aktywnego wypoczynku na górskich szlakach lub narciarskich szaleństwach na stoku.

Willa Jasień to komfortowy dom wakacyjny na wynajem o powierzchni 200 m² położony w Żywieckim Parku Krajobrazowym, nieopodal szczytów Małego Rachowca i Rachowca w Zwardoniu. Obok domu znajdują się liczne szlaki turystyczne, spacerowe i rowerowe, a także górna stacja wyciągu krzesełkowego Zwardoń-Ski, co czyni naszą willę idealnym miejscem na wypad na narty. W swoich nowoczesnych wnętrzach Willa Jasień kryje cztery sypialnie, salon, kuchnię, pokój rekreacyjny z salą bilardową i stołem do tenisa, sauną i łaźnią rzymską. Na terenie obiektu znajdziemy także plac zabaw dla dzieci i parking.

Noclegi dla narciarzy w Zwardoniu

Willa Jasień znajduje się w sąsiedztwie górnej stacji wyciągu krzesełkowego w Zwardoniu. Z tego względu w miesiącach zimowych jest chętnie wybieranym miejscem przez osoby chcące połączyć wypoczynek w górach z szusowaniem na nartach.

Noclegi dla rodzin i seniorów w Beskidzie Żywieckim

Doskonale czują się w naszym domu zarówno rodziny, grupy przyjaciół oraz seniorzy. Nasz przestronny dom wakacyjny z 4 sypialniami może pomieścić 8 osób, jest więc doskonałym miejscem nawet dla dużej rodziny lub większej grupy znajomych.

Lokalizacja

Nie sposób pominąć również atutów lokalizacyjnych – Willa Jasień znajduje się w otoczeniu przyrody, co gwarantuje spokój i relaks z dala od miejskiego zgiełku. Malownicze widoki na szczyty i doliny Beskidów oraz bliskość terenów zielonych dodatkowo podnoszą atrakcyjność oferty. Jednocześnie dom położony jest zaledwie 3 km od centrum Zwardonia, drogi ekspresowej S1 i stacji PKP, a słynne w całej Polsce miasta Wisła i Żywiec oddalone są o około 30 kilometrów od willi.

Podsumowując, Willa Jasień to miejsce, które łączy w sobie tradycję z nowoczesnością, oferując przestrzeń idealną na wypoczynek w górach. Wyjątkowo malownicza lokalizacja czyni ten obiekt niezapomnianym miejscem, które z pewnością spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających gości. Jeśli szukasz miejsca, które pozwoli Ci stworzyć niezapomniane wspomnienia, Willa Jasień to propozycja, której nie można przegapić.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej willajasien.pl oraz do kontaktu, aby poznać szczegóły oferty i zarezerwować termin, który uczyni Twoje wydarzenie wyjątkowym!

Visited 5 times, 1 visit(s) today