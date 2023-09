Wybór idealnego projektu – pierwszy krok do spełnienia marzeń o własnym domu!

Stoisz przed decyzją o wyborze projektu swojego przyszłego domu i zastanawiasz się, jaki wariant spełni oczekiwania rodziny oraz idealnie wkomponuje się w otoczenie? Wybór odpowiedniego projektu jest kluczowy, gdyż to od niego zależy komfort i funkcjonalność przyszłego miejsca zamieszkania. W tym artykule dowiesz się, na co zwrócić uwagę podczas poszukiwań projektu oraz znajdziesz wskazówki, które będą pomocne w podjęciu decyzji, tak, by Twój przyszły dom był prawdziwym azylem dla całej rodziny.

Dopasowanie projektu do warunków działki

Wybierając gotowe projekty domów jednorodzinnych, niezbędne jest zwrócenie uwagi na wymogi zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub, w przypadku jego braku, uzyskanie decyzji o Warunkach Zabudowy. Dokumenty te określają zasady, które muszą być respektowane w trakcie realizacji inwestycji, wskazują dopuszczalny rodzaj zabudowy, mogą definiować m.in. takie kwestie jak: maksymalna wysokość budynku, kąt nachylenia dachu, czy nawet kolorystykę elewacji oraz inne istotne parametry. Znajomość tych wymagań pozwoli uniknąć błędów podczas wyboru projektu i zapewni spójność nowego budynku z otaczającą przestrzenią. Istotne jest także dostosowanie projektu do naturalnych uwarunkowań działki, tak, by w optymalny sposób wykorzystać potencjał gruntu. Pamiętać należy o obowiązujących przepisach w zakresie minimalnej odległości budynku od granicy działki. Nie bez znaczenia jest także właściwa lokalizacja budynku względem stron świata, co ma bezpośredni wpływ na optymalne doświetlenie poszczególnych pomieszczeń światłem dziennym.

Bogatą kolekcję gotowych projektów, spełniających różnorodne indywidualne założenia Inwestorów, oferuje Pracownia ARCHON+. Dzięki przejrzystej klasyfikacji projektów możliwe jest szybkie znalezienie idealnego rozwiązania, które zagwarantuje funkcjonalność i komfortowe warunki użytkowania wymarzonego domu.

Optymalna wielkość domu

Dopasowanie domu pod względem powierzchni użytkowej to ważna kwestia podczas wyboru projektu, mająca wpływ na komfort przyszłych mieszkańców. Kluczowe jest zatem zdefiniowanie indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, co pozwoli na określenie bazowej wielkości powierzchni. Nie można zapomnieć o dodaniu do tego metrażu przestrzeni wspólnych, takich jak kuchnia czy salon, a także przestrzeni komunikacyjnej wewnątrz budynku. Suma tych wszystkich powierzchni pozwoli na zdefiniowanie optymalnego rozmiaru przyszłego domu, stanowiąc wartościowy wyznacznik w poszukiwaniu odpowiedniego projektu.

Projekt domu zgodny z indywidualnym stylem życia

W ofercie ARCHON+ dostępna jest bogata kolekcja gotowych projektów domów jednorodzinnych, które spełniają różne założenia i oczekiwania przyszłych mieszkańców. Oferta obejmuje projekty domów parterowych, piętrowych oraz z poddaszem użytkowym, w wariantach z garażem lub bez garażu, z różnymi typami konstrukcji dachowych. Dzięki różnorodności pod względem wykończenia zewnętrznego elewacji Inwestorzy znajdą w ARCHON+ projekty domów w stylistyce tradycyjnej, projekty domów nowoczesnych, w tym także projekty domów w stylu nowoczesnej stodoły. Ważną kwestią jest także przemyślana organizacja przestrzeni tarasowej, która powinna odpowiadać preferencjom domowników i umożliwiać komfortowy relaks na świeżym powietrzu. Pod tym względem można zdecydować się na projekt domu z tarasem, będącym strefą otwartą, z tarasem zadaszonym, bądź też przesłoniętym pergolą. Pomysłowo zaaranżowana strefa tarasowa w formie zewnętrznej jadalni, letniego salonu, czy atrakcyjnego kącika kawowego będzie stanowić efektowne połączenie między częścią dzienną a ogrodem.

Dla wielu rodzin atrakcyjną opcją mogą okazać się oferowane przez ARCHON+ projekty domów parterowych z opcją adaptacji poddasza, które umożliwiają w przyszłości bezproblemowo powiększyć powierzchnię mieszkalną bez konieczności ingerencji w konstrukcję budynku. Warto również zastanowić się nad wyborem projektu domu z dodatkowym pokojem na parterze, który może służyć jako gabinet lub sypialnia dla gości. Bogactwo dostępnych wariantów, atrakcyjne formy brył oraz nowoczesne rozwiązania instalacyjne w standardzie takie jak wentylacja mechaniczna z rekuperacją, czy pompa ciepła jako źródło ogrzewania ułatwiają znalezienie projektu idealnie odpowiadającego indywidualnym potrzebom, gustom estetycznym i stylowi życia.

