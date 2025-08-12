Napisane przez 12 sierpnia, 2025 1:42 pm Ważne w mieście

Nastolatkowie jechali razem na hulajnodze i uderzyli w samochód

Na skrzyżowaniu ulic Nocznickiego i Spokojnej doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia z udziałem dwojga nastolatków poruszających się na jednej hulajnodze elektrycznej. Włączając się do ruchu, uderzyli w prawidłowo jadącą Toyotę. Na szczęście skończyło się na strachu, ale policja apeluje do rodziców o rozmowę z dziećmi i przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z tego środka transportu.

Niebezpieczny manewr na skrzyżowaniu

Do zdarzenia doszło w niedzielę, kilka minut przed godziną 18:00. Zgłoszenie trafiło do dyżurnego zabrzańskiej jednostki policji, który natychmiast wysłał patrol na miejsce.

Funkcjonariusze ustalili, że dwoje nastolatków – chłopiec i dziewczynka – poruszali się wspólnie na jednej hulajnodze elektrycznej. Podczas włączania się do ruchu na skrzyżowaniu ulic Nocznickiego i Spokojnej wjechali w bok prawidłowo jadącego samochodu marki Toyota.

Na szczęście uczestnicy nie odnieśli poważnych obrażeń. Sytuacja mogła jednak zakończyć się tragicznie, szczególnie że tego typu pojazdy nie zapewniają żadnej ochrony w przypadku zderzenia.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów

Zabrzańscy funkcjonariusze podkreślają, że hulajnoga elektryczna to pojazd wymagający znajomości przepisów ruchu drogowego i umiejętności ich przestrzegania.

Policja apeluje do dorosłych, by rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpiecznej jazdy:

  • hulajnoga jest przeznaczona tylko dla jednej osoby,

  • należy poruszać się z prędkością dostosowaną do warunków i przepisów,

  • włączenie się do ruchu wymaga zachowania szczególnej ostrożności,

  • konieczne jest stosowanie się do sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych.

Najważniejsze przepisy dla użytkowników hulajnóg elektrycznych

Ścieżki rowerowe – pierwszeństwo wyboru

Użytkownicy hulajnóg powinni korzystać przede wszystkim z wyznaczonych dróg dla rowerów. Jeśli ich brak, można poruszać się po jezdni tylko tam, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Chodniki – tylko w wyjątkowych sytuacjach

Jazda po chodniku jest dopuszczalna wyłącznie wtedy, gdy nie ma ani ścieżki rowerowej, ani odpowiedniej jezdni. W takim przypadku prędkość należy dostosować do ruchu pieszych i zachować szczególną ostrożność.

Prędkość maksymalna

Na drodze publicznej hulajnoga elektryczna nie może poruszać się szybciej niż 20 km/h.

Obowiązkowe wyposażenie

Każda hulajnoga elektryczna musi mieć:

  • światło przednie i tylne,

  • elementy odblaskowe,

  • sygnał dźwiękowy (np. dzwonek),

  • sprawny hamulec.

Zakazy, które ratują życie

  • Zakaz korzystania z telefonu w trakcie jazdy,

  • Zakaz przewożenia pasażerów – pojazd jest przeznaczony dla jednej osoby,

  • Zakaz ciągnięcia lub holowania innych pojazdów,

  • Zakaz przejeżdżania po przejściach dla pieszych – należy zejść i przeprowadzić hulajnogę,

  • Zakaz jazdy po alkoholu – obowiązują te same kary, co dla rowerzystów.

Wnioski po zdarzeniu

Zdarzenie z udziałem nastolatków jest kolejnym dowodem na to, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i edukowanie młodych użytkowników hulajnóg elektrycznych. Nawet niewielka prędkość w połączeniu z brakiem ochrony może skończyć się poważnymi obrażeniami.

Policja przypomina: odpowiedzialność na drodze zaczyna się od świadomości zagrożeń. Rozmowa z dziećmi, nadzór dorosłych i znajomość przepisów to klucz do bezpiecznego korzystania z hulajnóg w przestrzeni miejskiej.

źródło: Policja Zabrze

