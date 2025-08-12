Nastolatkowie jechali razem na hulajnodze i uderzyli w samochód

Na skrzyżowaniu ulic Nocznickiego i Spokojnej doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia z udziałem dwojga nastolatków poruszających się na jednej hulajnodze elektrycznej. Włączając się do ruchu, uderzyli w prawidłowo jadącą Toyotę. Na szczęście skończyło się na strachu, ale policja apeluje do rodziców o rozmowę z dziećmi i przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z tego środka transportu.
Niebezpieczny manewr na skrzyżowaniu
Do zdarzenia doszło w niedzielę, kilka minut przed godziną 18:00. Zgłoszenie trafiło do dyżurnego zabrzańskiej jednostki policji, który natychmiast wysłał patrol na miejsce.
Funkcjonariusze ustalili, że dwoje nastolatków – chłopiec i dziewczynka – poruszali się wspólnie na jednej hulajnodze elektrycznej. Podczas włączania się do ruchu na skrzyżowaniu ulic Nocznickiego i Spokojnej wjechali w bok prawidłowo jadącego samochodu marki Toyota.
Na szczęście uczestnicy nie odnieśli poważnych obrażeń. Sytuacja mogła jednak zakończyć się tragicznie, szczególnie że tego typu pojazdy nie zapewniają żadnej ochrony w przypadku zderzenia.
Policja apeluje do rodziców i opiekunów
Zabrzańscy funkcjonariusze podkreślają, że hulajnoga elektryczna to pojazd wymagający znajomości przepisów ruchu drogowego i umiejętności ich przestrzegania.
Policja apeluje do dorosłych, by rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpiecznej jazdy:
hulajnoga jest przeznaczona tylko dla jednej osoby,
należy poruszać się z prędkością dostosowaną do warunków i przepisów,
włączenie się do ruchu wymaga zachowania szczególnej ostrożności,
konieczne jest stosowanie się do sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych.
Najważniejsze przepisy dla użytkowników hulajnóg elektrycznych
Ścieżki rowerowe – pierwszeństwo wyboru
Użytkownicy hulajnóg powinni korzystać przede wszystkim z wyznaczonych dróg dla rowerów. Jeśli ich brak, można poruszać się po jezdni tylko tam, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.
Chodniki – tylko w wyjątkowych sytuacjach
Jazda po chodniku jest dopuszczalna wyłącznie wtedy, gdy nie ma ani ścieżki rowerowej, ani odpowiedniej jezdni. W takim przypadku prędkość należy dostosować do ruchu pieszych i zachować szczególną ostrożność.
Prędkość maksymalna
Na drodze publicznej hulajnoga elektryczna nie może poruszać się szybciej niż 20 km/h.
Obowiązkowe wyposażenie
Każda hulajnoga elektryczna musi mieć:
światło przednie i tylne,
elementy odblaskowe,
sygnał dźwiękowy (np. dzwonek),
sprawny hamulec.
Zakazy, które ratują życie
Zakaz korzystania z telefonu w trakcie jazdy,
Zakaz przewożenia pasażerów – pojazd jest przeznaczony dla jednej osoby,
Zakaz ciągnięcia lub holowania innych pojazdów,
Zakaz przejeżdżania po przejściach dla pieszych – należy zejść i przeprowadzić hulajnogę,
Zakaz jazdy po alkoholu – obowiązują te same kary, co dla rowerzystów.
Wnioski po zdarzeniu
Zdarzenie z udziałem nastolatków jest kolejnym dowodem na to, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i edukowanie młodych użytkowników hulajnóg elektrycznych. Nawet niewielka prędkość w połączeniu z brakiem ochrony może skończyć się poważnymi obrażeniami.
Policja przypomina: odpowiedzialność na drodze zaczyna się od świadomości zagrożeń. Rozmowa z dziećmi, nadzór dorosłych i znajomość przepisów to klucz do bezpiecznego korzystania z hulajnóg w przestrzeni miejskiej.
źródło: Policja Zabrze
Dodane przez Mikołaj Czarnecki
Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.