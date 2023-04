Wysyłka listów ZUS z nowymi decyzjami emerytalnymi i przyznaniem „trzynastki”

Pod koniec kwietnia ZUS rozpocznie wysyłkę listów do emerytów i rencistów. W jednej kopercie świadczeniobiorcy znajdą dwie decyzję, jedną o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji, a drugą o przyznaniu tzw. „trzynastki”.

Emeryci i renciści w liście z ZUS znajdą informację, o jaką kwotę ZUS zwiększył im od marca emeryturę lub rentę, a także dowiedzą się, że przyznaliśmy im i wypłaciliśmy w kwietniu dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. „trzynastkę”.

Trzynastą emeryturę otrzymali już świadczeniobiorcy z terminem płatności 1, 5, 6, 10, 15 kwietnia, teraz pora na kolejne dwa terminy wypłaty świadczeń, czyli 20. i 25. kwietnia. – Pod koniec kwietnia ZUS rozpocznie wysyłkę listów do emerytów i rencistów. Niektórzy klienci już pytają o tę korespondencję, widać że z niecierpliwością czekają na informacje z ZUS, by dowiedzieć się o podwyższonych i przyznanych świadczeniach. Przypomnę tylko, że wypłata zwaloryzowanych świadczeń nastąpiła w marcu i a pieniądze z „trzynastki” już do większości świadczeniobiorców trafiły – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Rekordowa waloryzacja

W tym roku waloryzacja była na rekordowym poziomie, bo świadczenia wzrosły o 14,8 proc. Była też zastosowana gwarantowana kwoty podwyżki – 250 zł brutto, dzięki czemu od marca minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł brutto.

Waloryzacja dotyczy takich świadczeń jak: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Zwaloryzowane zostały świadczenia, które prawo do wypłaty przysługiwało na 28 lutego 2023 r.

Tegoroczna wysokość „trzynastki” to 1588,44 zł brutto. Ze świadczenia jest potrącany podatek i składka zdrowotna. Kwota netto trzynastki nie dla wszystkich będzie jednakowa, ponieważ uzależniona jest od kwoty pobieranego świadczenia podstawowego. W jakiej wysokości brutto jest świadczenie po waloryzacji, czy też ile „na rękę” wyniosła „trzynastka”, a także w jakiej wysokości są potrącenia z tytułu podatku czy składki zdrowotnej – o tym wszystkim świadczeniobiorcy dowiedzą się z listu z ZUS.

Źródło: ZUS