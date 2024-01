Zabrzańskie ulice ożywają w barwnym Orszaku Trzech Króli

Napisane przez mikolajczarnecki• 4:30 pm• Ważne w mieście

W dniu 6 stycznia, Zabrze stało się sceną dla barwnego i pełnego życia wydarzenia – Orszaku Trzech Króli. To tradycyjne przedsięwzięcie, które co roku przyciąga mieszkańców miasta, w tym roku zyskało nowy wymiar. Trzy grupy, każda oznaczona innym kolorem – żółtym, czerwonym i niebieskim, wyruszyły z różnych punktów miasta: Hali Pogoń, kościoła św. Kamila oraz kościoła św. Józefa. Ich celem było spotkanie przed Muzeum Górnictwa Węglowego, skąd wspólnie udali się na plac przed kościołem św. Anny.

Na placu, pod krzyżem, zorganizowano żywą szopkę, która stała się centralnym punktem wydarzenia. W tej scenerii, postacie biblijne – Kacper, Melchior i Baltazar – złożyły hołd nowo narodzonemu Jezusowi oraz jego rodzicom. To wzruszające przedstawienie przypomniało zebranym głębokie znaczenie tego święta.

Orszak Trzech Króli w Zabrzu to nie tylko lokalna tradycja, ale część większego ruchu, który obejmuje niemal 800 miejscowości w Polsce i kilkanaście na świecie. W samym województwie śląskim, ponad 50 miast uczestniczyło w tym wyjątkowym wydarzeniu. Jest to świadectwo siły i jedności lokalnych społeczności, które wspólnie tworzą niezapomniane chwile.

W Zabrzu, Orszak Trzech Króli to nie tylko okazja do świętowania, ale także moment refleksji i wspólnoty. Mieszkańcy miasta, niezależnie od wieku, dołączyli do barwnego pochodu, śpiewając kolędy i dzieląc się radością. To wydarzenie pokazuje, jak tradycja łączy się z nowoczesnością, tworząc niepowtarzalną atmosferę, która na długo pozostaje w pamięci uczestników.

źródło: UM Zabrze/ fot.Pawel JaNic Janicki

Visited 14 times, 1 visit(s) today