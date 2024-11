Zabrze przygotowuje się do obchodów 106. rocznicy obrony Lwowa

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 9:16 pm• Ważne w mieście

W najbliższą sobotę, 23 listopada 2024 roku, Zabrze uczci 106. rocznicę obrony Lwowa. Organizatorem wydarzenia jest Zabrzański Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, przy współpracy z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Honorowy patronat nad uroczystościami objęła prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik.

Program uroczystości

Obchody rozpoczną się o godzinie 14:00 mszą świętą w intencji bohaterskich obrońców Lwowa, która zostanie odprawiona w kościele św. Anny przy ulicy 3 Maja 18. Po nabożeństwie, uczestnicy przejdą pod Krzyż Pamięci oraz obelisk zawierający ziemię z Cmentarza Orląt Lwowskich i Katynia, gdzie odbędzie się modlitwa oraz złożenie kwiatów.

O godzinie 15:45 w Sali Witrażowej Muzeum Górnictwa Węglowego zaplanowano część artystyczną. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu zaprezentują monodram „Orlątko” autorstwa Bogdana Kasprowicza. Następnie odbędzie się program muzyczno-słowny poświęcony 100. rocznicy urodzin Marii Bieleckiej-Kasprowicz – lwowianki, poetki i wieloletniej aktorki Teatru Nowego w Zabrzu. Obchody zakończy koncert lwowskich pieśni w wykonaniu Kresowego Barda – Andrzeja Szczepańskiego.

Znaczenie obrony Lwowa

Obrona Lwowa w 1918 roku była kluczowym wydarzeniem w historii Polski. Młodzi mieszkańcy miasta, znani jako „Orlęta Lwowskie”, stanęli do walki przeciwko wojskom ukraińskim, broniąc polskości Lwowa. Ich heroizm stał się symbolem patriotyzmu i poświęcenia dla ojczyzny.

Tradycja upamiętniania w Zabrzu

Zabrze od lat kultywuje pamięć o obrońcach Lwowa. W poprzednich latach uroczystości odbywały się w podobnym formacie, z mszą świętą, składaniem kwiatów oraz częścią artystyczną. W 2023 roku, podczas obchodów 105. rocznicy, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu również zaprezentowali monodram „Orlątko”, a wydarzenie zakończył koncert lwowskich pieśni w wykonaniu Andrzeja Szczepańskiego.

Zaproszenie dla mieszkańców

Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców Zabrza i okolic do udziału w obchodach. To wyjątkowa okazja, by oddać hołd młodym bohaterom, którzy oddali życie za wolność Polski, oraz by przypomnieć sobie o wartościach, które przyświecały ich walce.

Znaczenie edukacyjne

Obchody rocznicy obrony Lwowa mają również wymiar edukacyjny. Udział młodzieży w przygotowaniach i prezentacjach artystycznych pozwala na głębsze zrozumienie historii oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Włączenie uczniów w takie inicjatywy sprzyja budowaniu świadomości narodowej i szacunku dla przeszłości.

Kontynuacja tradycji

Zabrzańskie obchody rocznicy obrony Lwowa są dowodem na to, że pamięć o bohaterach jest wciąż żywa. Dzięki zaangażowaniu lokalnych organizacji, instytucji kulturalnych oraz mieszkańców, tradycja ta jest pielęgnowana i przekazywana kolejnym pokoleniom.

Podsumowanie

Obchody 106. rocznicy obrony Lwowa w Zabrzu to nie tylko hołd dla przeszłości, ale także przypomnienie o wartościach, które są fundamentem naszej tożsamości narodowej. Udział w uroczystościach to wyraz szacunku dla tych, którzy oddali życie za wolność i niepodległość Polski.

źródło: UM Zabrze

