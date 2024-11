Wracasz do pracy po urlopie rodzicielskim? Skorzystaj ze świadczenia „Aktywni rodzice w pracy”

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 9:04 pm• Ciekawostki

Prawie 12 tys. wniosków z województwa śląskiego wpłynęło do ZUS o świadczenie „Aktywni rodzice w pracy”. Przeznaczone jest dla pracujących zawodowo rodziców wychowujących dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, które nie uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego ani przedszkola i nie są pod opieką dziennego opiekuna. Wysokość świadczenia wynosi 1500 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności wzrasta do 1900 zł.

Rodzice dzieci, którzy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wracają do pracy, a maluch trafia na przykład pod opiekę babci czy niani, mogą ubiegać się o świadczenie „Aktywni rodzice w pracy”. Jest to kwota 1500 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy lub 1900 zł w przypadku dzieci posiadających odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Rodzice otrzymują te pieniądze na swój rachunek bankowy i sami decydują w jaki sposób zagospodarować to wsparcie.

Miesięczna kwota świadczenia jest niepodzielna, co oznacza, że przysługuje w pełnej wysokości, nawet jeśli prawo do niego powstało w trakcie miesiąca. W przypadku rodziców, którzy naprzemiennie sprawują opiekę nad dzieckiem, zgodnie z orzeczeniem sądu, każda z osób otrzyma połowę przysługującej kwoty świadczenia.

Od 1 października rodzice i opiekunowie w całej Polsce złożyli 106 tys. wniosków dla 108 tys. dzieci. Najwięcej wniosków wpłynęło od mieszkańców województwa mazowieckiego (17 tys.), a następnie śląskiego (12 tys.)

Gdy dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub jest pod opieką dziennego opiekuna świadczenie nie przysługuje. Natomiast jeśli dziecko korzysta z żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna, rodzice mogą ubiegać się o świadczenie „Aktywnie w żłobku”. W województwie śląskim o to Aktywnie w żłobku złożono ponad 18 tys. wniosków.

Dla aktywnych zawodowo rodziców i opiekunów

Świadczenie „Aktywni rodzice w pracy” przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, rodzicom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, którzy są zatrudnieni na etacie, wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia lub prowadzą własną działalność gospodarczą.

Warunek jaki musi być spełniony to zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Dlatego też osoby, które wykonują pracę w ramach tylko umowy o dzieło, nie mają prawa do tego świadczenia.

Warto podkreślić, że świadczenie „Aktywni rodzice w pracy” przysługuje nie tylko osobom ubezpieczonym w ZUS, ale także tym, którzy mają ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników, pracują w służbach mundurowych, na podstawie stosunku służbowego, a także pobierają zasiłek macierzyński, chorobowy, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy zgodnie z Kodeksem pracy.

Warunek konieczny: oboje rodzice pracują

Świadczenie przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy oboje rodzice są aktywni zawodowo. Aby je otrzymać muszą oni wykazać minimalny poziom przychodów, od których opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (minimalny poziom podstawy wymiaru składki). Świadczenie przysługuje, jeśli oboje rodzice lub opiekunowie osiągają przychód, którego podstawa wymiaru składek wynosi co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, tzw. warunek łączonego poziomu aktywności zawodowej. Przy czym podstawa każdego z nich nie może być niższa niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 30 proc. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i korzystających z preferencyjnych składek. Jednak łącznie muszą one osiągnąć 100 proc. minimalnego wynagrodzenia. Od 1 lipca br. minimalne wynagrodzenie wynosi 4300 zł.

100 proc. minimalnego wynagrodzenia dla jednego rodzica

Osoby samodzielnie wychowujące dziecko nie muszą wykazywać aktywności zawodowej przez drugiego rodzica. Wymagane jest jednak, aby w ich przypadku podstawa składek emerytalno-rentowych nie była niższa niż 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wniosek tylko elektronicznie, najszybciej przez aplikację mZUS

Rodzic ma możliwość złożenia wniosku o przyznanie świadczenia „Aktywni rodzice w pracy” wyłącznie przez internet. Ma do wyboru jeden z czterech dostępnych kanałów: platforma eZUS/PUE ZUS, aplikacja mobilna mZUS, bankowość elektroniczna oraz portal Emp@tia.

Jeden z trzech w danym miesiącu

W zależności od aktywności zawodowej rodziców, ale też opieki instytucjonalnej dziecka rodzice w ramach programu „Aktywny rodzic” mają do wyboru jedno z trzech świadczeń: aktywny rodzic w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu. Jeśli zostanie przyznanie świadczenie z programu „Aktywny rodzic” za ten miesiąc nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy ani dofinansowanie żłobkowe.

W ramach programu rodzice mogą w danym miesiącu na dziecko korzystać tylko z jednego świadczenia, jednak w zależności od sytuacji ( brak pracy, zatrudnienie, dziecko zaczęło uczęszczać do przedszkola ) mogą wielokrotnie zmieniać rodzaj wsparcia. Program Aktywny Rodzic może być łączony ze świadczeniem 800 plus.

źródło: ZUS

