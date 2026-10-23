Zabrze żyje politycznymi sporami. Ewa Weber zabrała głos. Czy to aluzja?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:41 am• Ważne w mieście

„Przywróćmy modę na ludzkie wartości” – apeluje Ewa Weber, była pełniąca obowiązki prezydenta Zabrza i była wiceprezydent miasta. W swoim najnowszym wpisie przypomina o lojalności, wdzięczności i wzajemnym szacunku. Słowa te pojawiają się w szczególnym momencie – po zmianach personalnych w zabrzańskim magistracie i w samym środku publicznego konfliktu prezydenta Kamila Żbikowskiego z radnym Sebastianem Dziębowskim. Czy to wyłącznie uniwersalny apel, czy również komentarz do atmosfery panującej w lokalnej polityce?

„Lojalność, szacunek, wdzięczność”. Ewa Weber opublikowała wymowny wpis

W ostatnich dniach zabrzańska polityka dostarcza wielu emocji. Na tym tle uwagę może zwracać publikacja Ewy Weber, która w mediach społecznościowych podzieliła się refleksją na temat ludzkich wartości.

„Dobre serce nigdy nie powinno wyjść z mody” – napisała.

Była wiceprezydent wskazuje na cechy, które jej zdaniem powinny stanowić fundament relacji międzyludzkich.

„Lojalność, szacunek, wdzięczność czy po prostu zwykła, codzienna uprzejmość” – wylicza Weber, podkreślając znaczenie trwałych relacji i wzajemnego wsparcia.

Szczególnie interesująco te słowa brzmią w kontekście wydarzeń rozgrywających się obecnie w Zabrzu.

Najpierw zmiany w magistracie, teraz awantura o Kino Roma

14 października 2026 roku zakończyła się współpraca prezydenta Kamila Żbikowskiego z jego dotychczasowymi zastępcami – Ewą Weber i Jarosławem Suszką.

Weber miała za sobą szczególną polityczną historię. Po odwołaniu Agnieszki Rupniewskiej pełniła obowiązki prezydenta miasta, a następnie rywalizowała z Kamilem Żbikowskim w przedterminowych wyborach. Choć przegrała, oboje zdecydowali się na współpracę w kierownictwie magistratu.

Niedługo po zakończeniu tej współpracy wybuchł kolejny publiczny spór.

Tym razem jego bohaterami zostali prezydent Kamil Żbikowski i radny Sebastian Dziębowski, od lat związany z Kinem Roma.

20 października Dziębowski poinformował, że jego umowa dotycząca kierowania kinem nie zostanie przedłużona. Wskazał przy tym na decyzję prezydenta.

Żbikowski stanowczo zaprzeczył, twierdząc, że rekomendował dalsze zatrudnienie radnego.

Sprawa szybko przerodziła się w publiczną wymianę zarzutów.

Dziębowski mówi o degradacji i niższej pensji. Prezydent zaprzecza

W kolejnym nagraniu Sebastian Dziębowski przedstawił własną wersję rozmów dotyczących przyszłości w Miejskim Ośrodku Kultury.

Według radnego zaproponowano mu inne stanowisko, niezwiązane z dalszym kierowaniem Kinem Roma. Twierdzi również, że jedna z przedstawionych ofert oznaczała wynagrodzenie niższe o około 1000 zł.

„To nie była dla mnie żadna propozycja rozwoju, to tak naprawdę była dla mnie degradacja” – stwierdził Dziębowski.

Prezydent Żbikowski przedstawia odmienną wersję. Utrzymuje, że radny miał możliwość kontynuowania zatrudnienia na dotychczasowych warunkach, ale nie zdecydował się jej przyjąć.

W sporze pojawił się również wątek domniemanych politycznych nacisków na odsunięcie Dziębowskiego od kierowania kinem. Są to jednak twierdzenia radnego, których nie potwierdzono niezależnie.

Sytuacja pozostaje niewyjaśniona, a dotychczasowa umowa Dziębowskiego wygasa 25 października.

Czy apel Ewy Weber ma drugie dno?

Właśnie w takiej atmosferze pojawia się wpis byłej wiceprezydent o lojalności, szacunku i wdzięczności.

Czy Ewa Weber odnosi się do własnych doświadczeń związanych z zakończeniem pracy w magistracie? A może do głośnego konfliktu między Żbikowskim a Dziębowskim?

Nie ma dowodów, że publikacja dotyczy którejkolwiek z tych spraw. Weber nie wymienia nazwisk, nie krytykuje prezydenta i nie komentuje bezpośrednio wydarzeń wokół Kina Roma.

Zbieżność tematyczna może jednak skłaniać do takich pytań, zwłaszcza że zarówno zmiany w kierownictwie miasta, jak i konflikt wokół kina dotyczą relacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w życie publiczne Zabrza.

Warto przy tym zauważyć, że wpis Weber nie koncentruje się na polityce. Była wiceprezydent promuje w nim również inicjatywy społeczne, wymieniając między innymi Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Forum RAZEM oraz Fundację „Twój Everest”.

Swoją publikację kończy słowami:

„Bądźmy dla siebie po prostu ludźmi, tak po staremu”.

Czy to jedynie przesłanie o wzajemnej życzliwości, czy za słowami byłej wiceprezydent kryje się coś więcej? Na razie sama Ewa Weber nie powiązała swojego apelu z ostatnimi sporami w zabrzańskim samorządzie.

źródło: wpis Ewy Weber w mediach społecznościowych, publiczne oświadczenia Kamila Żbikowskiego i Sebastiana Dziębowskiego, Nowiny Zabrzańskie, zabrze.com.pl, foto: facebook.com/EwaWeberZabrze

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