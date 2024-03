Zawody Pasji i Odwagi: Młodzi Strażacy Rywalizują w Zabrzu

W ostatni weekend, hala widowiskowo-sportowa „Pogoń” w Zabrzu stała się areną zaciętej rywalizacji młodych adeptów sztuki pożarniczej. Miejsce to gościło zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które zgromadziły lokalne zespoły z całego regionu. Organizowane przez Zarząd Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Zabrzu, te halowe zmagania stanowią nie tylko formę rywalizacji, ale przede wszystkim intensywnego szkolenia dla młodych strażaków, szczególnie cenne w okresie zimowym.

W zawodach wzięło udział jedenaście drużyn, które zmierzyły się w trzech różnorodnych konkurencjach. Uczestnicy musieli nie tylko wykazać się sprawnością fizyczną, pokonując biegi z przeszkodami, ale również umiejętnością posługiwania się sprzętem gaśniczym oraz zręcznością w przeciskaniu się przez ciasne tunel. To wyjątkowe wydarzenie nie tylko kształtuje umiejętności praktyczne młodych strażaków, ale również promuje ducha zespołowego i zdrową rywalizację.

Zwycięzcą tegorocznych zmagań okazała się drużyna MDP Knurów, która w emocjonującej rywalizacji, o zaledwie kilka sekund wyprzedziła drużynę z Makoszów. Wszystkie uczestniczące zespoły zostały uhonorowane pamiątkowymi medalami, a ceremonia wręczenia nagród stanowiła kulminacyjny moment wydarzenia, podkreślając osiągnięcia i wysiłek młodych strażaków.

Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Zabrzu to nie tylko okazja do rywalizacji, ale również moment, w którym młodzi ludzie mogą nauczyć się ważnych umiejętności życiowych, takich jak praca zespołowa, odpowiedzialność i poświęcenie. To wydarzenie pokazuje, jak ważne jest wspieranie młodzieży w ich pasjach i zainteresowaniach, dając im możliwość rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności w bezpiecznym i wspierającym środowisku.

źródło: UM Zabrze/ fot.Pawel JaNic Janicki