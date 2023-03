ZUS przestrzega przed oszustami w internecie

Ponad 337 tysięcy wniosków o przyznanie 500 plus złożyli rodzice i opiekunowie z województwa śląskiego Od czerwca ZUS będzie wypłacał 500 plus dla rodziców i opiekunów dzieci do 18. roku życia na nowy okres świadczeniowy. Rodzice, którzy chcą mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty świadczenia, powinni złożyć elektroniczny wniosek do końca kwietnia. Do tej pory w województwie […]