7 Witamin i minerałów, które mogą pomóc w walce z przeziębieniem

Nikt z nas nie lubi być przeziębionym.

I chociaż czasami sezonowe kichanie jest nieuniknione, to możesz podjąć pewne kroki, aby go uniknąć lub jeśli się rozwinie, to zminimalizować jego objawy.

Jednym z nich jest prawidłowa suplementacja.

Oczywiście przyjmowanie suplementów nie gwarantuje, że uchronisz się przed infekcją, ale również nie zaszkodzi.

Także, dlaczego nie spróbować?

7 Witamin i minerałów zwiększających odporność

1. Witamina C

Chyba każdy z nas o niej słyszał.

Jest to podstawowa witamina, która wspiera kondycję naszego układu odpornościowego.

Zapobiega rozwinięciu się wszelkiej maści infekcji w naszym organizmie.

A także znacząco zmniejsza nasilenie objawów istniejących już infekcji, w tym szczególnie dróg oddechowych.

Bądźmy szczerzy, zabawa z inhalatorami i siedzenie z maską od inhalatora na twarzy to nic przyjemnego.

Także, jeśli też nie przepadasz za inhalacjami to najwyższy czas zacząć przyjmować witaminę C.

2. Witamina D

Wspomaga funkcjonowanie komórek odpornościowych naszego organizmu, w tym limfocytów i makrofagów, które stanowia główna linię obrony przed wszelkiej maści patogenami.

Prawie 50% ludzi w naszym kraju wykazuje niedobór witaminy D.

Także suplementacja niewielkimi dawkami na pewno nie zaszkodzi.

3. Cynk

Badania wykazały, że cynk zakłóca procesy namnażania się niektórych wirusów odpowiedzialnych za rozwój przeziębienia.

Rozpoczęcie suplementacji cynkiem zaraz po wystąpieniu pierwszych objawów jest w stanie skrócić czas trwania choroby.

Tylko nie przesadzaj z jego ilością.

Wysokie dawki cynku mogą powodować działania niepożądane, takie jak nudności.

4. Kwercetyna

Kwercetyna należy do związków o bardzo silnym działaniu antyoksydacyjnym (przeciwutleniającym).

Pomaga zwalczać uszkodzenia powodowane przez wolne rodniki, wzmacniając w ten sposób nasz organizm i chroniąc go przed potencjalnymi infekcjami.

5. Czarny bez

Bardzo popularny środek podawany zwłaszcza dzieciom w postaci wszelkiej maści syropów lub kropli.

Badania pokazały, że czarny bez stosowany jako suplement może pomóc w regulacji mechanizmów obronnych naszego układu odpornościowego.

Zmniejsza ryzyko zachorowania, a także zmniejsza nasilenie objawów, jeśli przeziębienie się już rozwinie.

6. Czosnek

Poza zastosowaniami kulinarnymi czosnek jest od dawna znany ze względu na swoje właściwości lecznicze.

Jest bogatym źródłem składników odżywczych – witamina C, witamina B6, selen i błonnik.

Zawiera także allicynę, która wykazuje silne właściwości antybakteryjne, antywirusowe i przeciwgrzybicze.

7. Omega-3

Kwasy Omega-3 wykazują silne właściwości przeciwzapalne, a także wzmacniają nasz układ odpornościowy.

Działają poprzez wzmocnienie funkcji odpornościowych limfocytów B, co prowadzi do silnej odpowiedzi immunologicznej w przypadku wszelkiej maści infekcji.

Co zamiast suplementów

Niestety suplementy nie należą do najtańszych.

Jeśli nie wierzysz, to wybierz się do apteki i popytaj o kilka wspomnianych z powyżej związków.

Jeśli nie chcesz wydawać pieniędzy na suplementy, to poniżej znajdziesz listę produktów spożywczych, które zawierają powyżej wymienione związki:

owoce cytrusowe – chyba najbardziej znane z nich cytryny są doskonałym źródłem witaminy

brokuły – bogate w witaminy (witamina C, K, A, B6, B2 i E), minerały (fosfor, mangan, miedź, potas, magnez, cynk, żelazo, wapń i selen), przeciwutleniacze

szpinak i inne zielone warzywa liściaste – bogate w witaminę C i inne przeciwutleniacze, które wspomagają zdrowie układu odpornościowego

migdały – bogate źródło witaminy E

Podsumowanie

Nie ma niezawodnego sposobu na uniknięcie przeziębienia.

Istnieje jednak kilka witamin i minerałów, które mogą wzmocnić Twój układ odpornościowy, tak aby był on gotowy do walki z przeziębieniem.

Poniżej jeszcze raz lista najlepszych z nich:

witamina C

witamina D

cynk

kwercetyna

czarny bez

czosnek

omega-3

