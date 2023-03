A Tribute to Whitney Houston Zabrze 2023 – Bilety

Kiedy: 23 kwietnia 2023, godzina 19:00

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. Gen. de Gaullea 17

Bilety: Kup na KupBilecik.pl

Niezrównane Miłości Poświęcenie: Hołd dla Whitney Houston

Showtime Australia przedstawia entuzjastycznie przyjęty przez recenzentów koncert, który oddaje hołd talentowi, twórczości i pamięci Whitney Houston. Muzyczne dziedzictwo tej niezapomnianej artystki powraca na scenę w spektakularnym Hołdzie, często opisywanym jako „oszałamiający” czy „fenomenalny”. Przygotujcie się na oszałamiający występ wokalny Belindy Davids – piosenkarki, która zdobyła szczyt list przebojów RiSA w RPA, swoim rodzinnym kraju, a także wystąpiła w programach takich jak Fox TV „Showtime at the Apollo” oraz BBC1 „Even Better Than the Real Thing”.

Koncert będzie się odbywał przy „na żywo” granej muzyce przez zespół, chórek oraz tancerzy, którzy dopełnią widowisko efektami świetlnymi, wizualnymi i teatralnymi. Będziecie mieli okazję uczestniczyć w doskonale zrealizowanym Hołdzie dla jednej z najbardziej utalentowanych wokalistek na świecie.

Dwugodzinne show przeniesie Was na wzruszającą podróż pełną radości, nostalgii i zachwytu przez największe hity Houston, takie jak: „I Will Always Love You”, „I Wanna Dance With Somebody”, „How Will I Know”, „One Moment In Time”, „I Have Nothing”, „Run To You”, „Didn’t We Almost Have It All”, „Greatest Love Of All”, „I Am Every Woman”, „Queen Of The Night”, „Exhale (Shoop Shoop)”, „Million Dollar Bill” i wiele innych.

Widowisko Greatest Love of All oczarowało publiczność w Wielkiej Brytanii, licznych krajach Europy, na Bliskim Wschodzie, w Azji, RPA, Australii i Nowej Zelandii, zbierając entuzjastyczne opinie na całym świecie. Ten niezwykły, niepowtarzalny koncert sprawia, że widzowie pragną więcej i rozmawiają o nim długo po jego zakończeniu. Nie przegap okazji i dołącz do uczestników na żywo. Bilety dostępne na stronie: www.KupBilecik.pl