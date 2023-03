Kabaret Młodych Panów Zabrze 2023 – Bilety

Kiedy: 6 maja 2023, godzina 17:00

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. Gen. de Gaullea 17



Bilety: Kup na KupBilecik.pl

Kabaret Młodych Panów zaskakuje swoich fanów najnowszym programem pt. „Co się stało?”. Przedstawienie to, zgodnie z charakterystycznym stylem kabaretu, nie brakuje scenicznej ironii, a także doskonale odzwierciedla pytanie, na które zwykle odpowiadamy krótko i mało treściwie – „nic”. Często w takiej sytuacji starannie dobieramy słowa i staramy się urozmaicić odpowiedź, która jednak kończy się zwykle na pytaniu: „Dlaczego pytasz?”.

Warto jednak pamiętać, że pytanie „Co się stało?” ma w sobie ukrytą moc. Jeśli ktoś pyta o to, co się stało, to znaczy, że wyczuwa w powietrzu zmianę, napięcie lub jakąś sytuację wymagającą uwagi. Właśnie dlatego warto nie bać się rozmowy i dzielenia się swoimi emocjami z drugim człowiekiem. Przyjrzenie się sytuacji z innej perspektywy i podzielenie się swoimi myślami z kimś, kto jest w stanie wysłuchać, może pomóc nam zrozumieć, co tak naprawdę się stało.

Najnowszy program Kabaretu Młodych Panów „Co się stało?” w mieście Zabrze przeznaczony jest dla widzów powyżej 16 roku życia. Bilety można nabyć na stronie www.KupBilecik.pl. Nie wahajmy się zatem, aby zobaczyć to przedstawienie i przypomnieć sobie, że rozmowa z drugim człowiekiem jest kluczem do zrozumienia siebie i świata wokół nas.

O Kabarecie Młodych Panów, który wystąpi w Zabrzu