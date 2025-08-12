Areszt dla 26-letniego obywatela Gruzji za usiłowanie zabójstwa w Zabrzu

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 1:40 pm• Ważne w mieście

26-letni obywatel Gruzji trafił do tymczasowego aresztu po tym, jak w trakcie awantury zaatakował nożem 31-latka. Do zdarzenia doszło w nocy z 9 na 10 sierpnia 2025 roku w jednym z mieszkań przy ul. Grunwaldzkiej w Zabrzu. Dzięki szybkiej reakcji policji i ratowników medycznych poszkodowany przeżył. Sprawcy grozi nawet dożywotnie więzienie.

Nocny dramat na ulicy Grunwaldzkiej

Do zdarzenia doszło tuż po północy. Dyżurny Komisariatu II Policji w Zabrzu otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie z obrażeniami klatki piersiowej, który znajdował się w rejonie ul. Grunwaldzkiej. Patrol pojawił się na miejscu błyskawicznie i udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Pokrzywdzonym okazał się 31-letni obywatel Gruzji. Po zaopatrzeniu ran został przetransportowany do szpitala. Jak poinformowali lekarze, jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Szybkie ustalenie sprawcy

Policjanci natychmiast rozpoczęli działania zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia. Zgromadzone informacje wskazały na 26-letniego obywatela Gruzji, który miał zaatakować nożem znajomego podczas awantury w mieszkaniu.

Dzięki współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej ustalono, że podejrzany przebywa w Polsce nielegalnie. Jeszcze tego samego dnia został zatrzymany.

Zarzuty i decyzja sądu

Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie mężczyźnie zarzutu usiłowania zabójstwa. Jest to jedno z najcięższych przestępstw w polskim kodeksie karnym, zagrożone karą od 8 lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności.

W poniedziałek, 11 sierpnia, Sąd Rejonowy w Zabrzu przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Śledztwo w toku

Policjanci i prokuratura prowadzą intensywne czynności mające na celu ustalenie motywów działania sprawcy oraz pełnego przebiegu zdarzenia. Śledczy będą przesłuchiwać świadków i analizować materiał dowodowy, w tym nagrania monitoringu z okolicy.

Surowe konsekwencje prawne

Przestępstwo usiłowania zabójstwa traktowane jest przez sądy z najwyższą surowością. W przypadku uznania winy, kara może wynieść:

od 8 do 15 lat pozbawienia wolności ,

25 lat więzienia ,

dożywotnie pozbawienie wolności.

W sprawach, w których dodatkowo wchodzi w grę nielegalny pobyt w Polsce, możliwe jest także orzeczenie zakazu wjazdu na terytorium RP po odbyciu kary.

Apel policji

Zabrzańska policja apeluje o reagowanie na wszelkie sytuacje, w których dochodzi do przemocy. Zgłoszenia można kierować pod numer alarmowy 112 lub anonimowo w jednostce policji. Szybka interwencja służb często decyduje o zdrowiu, a nawet życiu ofiar.

źródło: Policja Zabrze

Visited 34 times, 4 visit(s) today